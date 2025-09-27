Calendario Economico
Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) a/a (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Medio
|2.2%
|1.0%
|
1.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|4.0%
|
2.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il prodotto interno lordo (PIL) a/a riflette la quantità di tutti i beni e servizi prodotti in Giappone nel trimestre riportato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Questo calcolo tiene conto dei consumi privati, della spesa pubblica, dei costi di tutte le aziende e delle esportazioni nette del paese.
Il PIL è un'indicazione numerica del potere dell'economia nazionale. Attualmente il Giappone è il terzo paese più grande nella classifica del PIL mondiale, dopo Stati Uniti e Cina.
Il Giappone è un paese con un alto prodotto interno lordo (PIL) pro capite, ed è uno con i più bassi tassi di inflazione. Tuttavia, il Giappone si trova in una posizione svantaggiosa per quanto riguarda le risorse naturali. La maggior parte del territorio in Giappone è occupato dalla popolazione, quindi rimane poca terra per il bestiame e l'agricoltura. È diventato un paese altamente urbanizzato, con poco o nessun uso della sua forza lavoro in agricoltura, scegliendo invece di concentrarsi sul suo settore dei servizi.
La crescita dell'indice che supera le aspettative è vista come positiva per le quotazioni dello yen.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) a/a (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
