Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) a/a (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office)
Settore
PIL
Medio 2.2% 1.0%
1.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
4.0%
2.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il prodotto interno lordo (PIL) a/a riflette la quantità di tutti i beni e servizi prodotti in Giappone nel trimestre riportato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Questo calcolo tiene conto dei consumi privati, della spesa pubblica, dei costi di tutte le aziende e delle esportazioni nette del paese.

Il PIL è un'indicazione numerica del potere dell'economia nazionale. Attualmente il Giappone è il terzo paese più grande nella classifica del PIL mondiale, dopo Stati Uniti e Cina.

Il Giappone è un paese con un alto prodotto interno lordo (PIL) pro capite, ed è uno con i più bassi tassi di inflazione. Tuttavia, il Giappone si trova in una posizione svantaggiosa per quanto riguarda le risorse naturali. La maggior parte del territorio in Giappone è occupato dalla popolazione, quindi rimane poca terra per il bestiame e l'agricoltura. È diventato un paese altamente urbanizzato, con poco o nessun uso della sua forza lavoro in agricoltura, scegliendo invece di concentrarsi sul suo settore dei servizi.

La crescita dell'indice che supera le aspettative è vista come positiva per le quotazioni dello yen.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) a/a (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
2.2%
1.0%
1.0%
2 Q 2025 prelim.
1.0%
0.1%
0.6%
1 Q 2025
-0.2%
-0.7%
-0.7%
1 Q 2025 prelim.
-0.7%
0.1%
2.4%
4 Q 2024
2.2%
2.8%
2.8%
4 Q 2024 prelim.
2.8%
-0.4%
1.7%
3 Q 2024
1.2%
0.9%
0.9%
3 Q 2024 prelim.
0.9%
0.5%
2.2%
2 Q 2024
2.9%
3.1%
3.1%
2 Q 2024 prelim.
3.1%
1.4%
-2.3%
1 Q 2024
-1.8%
-2.0%
-2.0%
1 Q 2024 prelim.
-2.0%
-1.7%
0.0%
4 Q 2023
0.4%
-0.4%
-0.4%
4 Q 2023 prelim.
-0.4%
-0.3%
-3.3%
3 Q 2023
-2.9%
-2.1%
-2.1%
3 Q 2023 prelim.
-2.1%
-0.3%
4.5%
2 Q 2023
4.8%
6.0%
6.0%
2 Q 2023 prelim.
6.0%
0.1%
3.7%
1 Q 2023
2.7%
1.6%
1.6%
1 Q 2023 prelim.
1.6%
0.8%
-0.1%
4 Q 2022
0.1%
0.6%
0.6%
4 Q 2022 prelim.
0.6%
1.4%
-1.0%
3 Q 2022
-0.8%
-1.2%
-1.2%
3 Q 2022 prelim.
-1.2%
1.1%
4.6%
2 Q 2022
3.5%
2.2%
2.2%
2 Q 2022 prelim.
2.2%
-0.4%
0.1%
1 Q 2022
-0.5%
-1.0%
-1.0%
1 Q 2022 prelim.
-1.0%
-1.3%
3.8%
4 Q 2021
4.6%
5.4%
5.4%
4 Q 2021 prelim.
5.4%
-1.5%
-2.7%
3 Q 2021
-3.6%
-3.0%
-3.0%
3 Q 2021 prelim.
-3.0%
-3.7%
1.5%
2 Q 2021
1.9%
1.3%
1.3%
2 Q 2021 prelim.
1.3%
-6.7%
-3.7%
1 Q 2021
-3.9%
-5.1%
-5.1%
1 Q 2021 prelim.
-5.1%
-6.1%
11.6%
4 Q 2020
11.7%
12.7%
12.7%
4 Q 2020 prelim.
12.7%
13.7%
22.7%
3 Q 2020
22.9%
21.4%
21.4%
3 Q 2020 prelim.
21.4%
-32.5%
-28.8%
2 Q 2020
-28.1%
-27.8%
-27.8%
2 Q 2020 prelim.
-27.8%
-1.2%
-2.5%
1 Q 2020
-2.2%
-4.1%
-2.2%
1 Q 2020
-2.2%
-3.4%
-3.4%
1 Q 2020 prelim.
-3.4%
-3.1%
-7.3%
4 Q 2019
-7.1%
-6.3%
-6.3%
4 Q 2019 prelim.
-6.3%
0.9%
0.5%
3 Q 2019
1.8%
0.2%
0.2%
3 Q 2019 prelim.
0.2%
0.5%
1.8%
2 Q 2019
1.3%
1.8%
1.8%
123
