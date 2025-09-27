Il prodotto interno lordo (PIL) a/a riflette la quantità di tutti i beni e servizi prodotti in Giappone nel trimestre riportato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Questo calcolo tiene conto dei consumi privati, della spesa pubblica, dei costi di tutte le aziende e delle esportazioni nette del paese.

Il PIL è un'indicazione numerica del potere dell'economia nazionale. Attualmente il Giappone è il terzo paese più grande nella classifica del PIL mondiale, dopo Stati Uniti e Cina.

Il Giappone è un paese con un alto prodotto interno lordo (PIL) pro capite, ed è uno con i più bassi tassi di inflazione. Tuttavia, il Giappone si trova in una posizione svantaggiosa per quanto riguarda le risorse naturali. La maggior parte del territorio in Giappone è occupato dalla popolazione, quindi rimane poca terra per il bestiame e l'agricoltura. È diventato un paese altamente urbanizzato, con poco o nessun uso della sua forza lavoro in agricoltura, scegliendo invece di concentrarsi sul suo settore dei servizi.

La crescita dell'indice che supera le aspettative è vista come positiva per le quotazioni dello yen.

Ultimi valori: