Calendario Economico
Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi au Jibun Bank Giappone (PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Medio
|53.1
|52.5
|
53.6
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|52.6
|
53.1
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Markit Services PMI riflette il contesto imprenditoriale nel settore dei servizi giapponese. L'indice viene calcolato mensilmente in base all'indagine dei responsabili delle società del settore dei servizi sulle vendite, la quantità di ordini nel settore, l'occupazione e le previsioni. Questo è uno degli indicatori chiave per misurare la fiducia delle grandi aziende nello sviluppo economico del paese.
Le indagini di Markit PMI selezionano aziende che sono rappresentative delle principali industrie di ciascun paese e riflettono in modo appropriato le condizioni di business. I dati del sondaggio vengono acquisiti direttamente da oltre 5.000 addetti agli acquisti e altri dirigenti. Si ritiene che le indagini forniscano informazioni sui cambiamenti delle condizioni commerciali prima di altri indicatori economici. Inoltre, è facile da confrontare con altri paesi, perché la stessa domanda viene posta sullo stesso articolo in tutti i paesi / regioni da esaminare.
Questo indice cattura i cambiamenti nei nuovi ordini, posti di lavoro e prezzi ed è un indicatore principale delle tendenze economiche.
Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi au Jibun Bank Giappone (PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
