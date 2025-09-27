CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi au Jibun Bank Giappone (PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))

Giappone
JPY, Yen giapponese
S&P Global
Medio 53.1
53.6
52.6
53.1
Markit Services PMI riflette il contesto imprenditoriale nel settore dei servizi giapponese. L'indice viene calcolato mensilmente in base all'indagine dei responsabili delle società del settore dei servizi sulle vendite, la quantità di ordini nel settore, l'occupazione e le previsioni. Questo è uno degli indicatori chiave per misurare la fiducia delle grandi aziende nello sviluppo economico del paese.

Le indagini di Markit PMI selezionano aziende che sono rappresentative delle principali industrie di ciascun paese e riflettono in modo appropriato le condizioni di business. I dati del sondaggio vengono acquisiti direttamente da oltre 5.000 addetti agli acquisti e altri dirigenti. Si ritiene che le indagini forniscano informazioni sui cambiamenti delle condizioni commerciali prima di altri indicatori economici. Inoltre, è facile da confrontare con altri paesi, perché la stessa domanda viene posta sullo stesso articolo in tutti i paesi / regioni da esaminare.

Questo indice cattura i cambiamenti nei nuovi ordini, posti di lavoro e prezzi ed è un indicatore principale delle tendenze economiche.

Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi au Jibun Bank Giappone (PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

ago 2025
53.1
52.5
53.6
lug 2025
53.6
52.3
51.7
giu 2025
51.7
51.8
51.0
mag 2025
51.0
52.3
52.4
apr 2025
52.4
52.4
50.0
mar 2025
50.0
52.4
53.7
feb 2025
53.7
52.4
53.0
gen 2025
53.0
52.1
50.9
dic 2024
50.9
52.2
50.5
nov 2024
50.5
52.6
49.7
ott 2024
49.7
53.0
53.1
set 2024
53.1
53.4
53.7
ago 2024
53.7
53.3
53.7
lug 2024
53.7
52.7
49.4
giu 2024
49.4
53.4
53.8
mag 2024
53.8
53.1
54.3
apr 2024
54.3
52.9
54.1
mar 2024
54.1
52.5
50.6
feb 2024
50.6
51.1
53.1
gen 2024
53.1
51.7
51.5
dic 2023
51.5
52.0
52.0
dic 2023 prelim.
52.0
52.7
53.7
nov 2023
53.7
51.7
51.7
nov 2023 prelim.
51.7
50.8
50.5
ott 2023
50.5
51.1
51.1
ott 2023 prelim.
51.1
53.6
53.8
set 2023
53.8
53.3
53.3
set 2023 prelim.
53.3
54.3
54.3
ago 2023
54.3
54.3
54.3
ago 2023 prelim.
54.3
53.9
53.8
lug 2023
53.8
53.9
53.9
lug 2023 prelim.
53.9
54.1
54.0
giu 2023
54.0
54.2
54.2
giu 2023 prelim.
54.2
56.2
55.9
mag 2023
55.9
56.3
56.3
mag 2023 prelim.
56.3
55.2
55.4
apr 2023
55.4
54.9
54.9
apr 2023 prelim.
54.9
54.6
55.0
mar 2023
55.0
54.2
54.2
mar 2023 prelim.
54.2
53.8
54.0
feb 2023
54.0
53.6
53.6
feb 2023 prelim.
53.6
51.5
50.7
gen 2023
50.7
52.4
52.4
gen 2023 prelim.
52.4
51.4
51.1
dic 2022
51.1
51.7
51.7
dic 2022 prelim.
51.7
51.1
50.3
nov 2022
50.3
50.0
50.0
nov 2022 prelim.
50.0
53.1
53.2
ott 2022
53.2
53.0
53.0
ott 2022 prelim.
53.0
52.1
52.2
1234
