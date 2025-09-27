CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Produzione Industriale Giappone a/a (Japan Industrial Production y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria. (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Settore
Azienda
Basso -0.4% -0.9%
-0.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.7%
-0.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La Produzione Industriale a/a mostra variazioni delle produzioni del settore industriale giapponese nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo rapporto contiene dati per tutti i settori produttivi del Giappone, tra cui l'industria, l'estrazione mineraria e l'energia.

Lo scopo è quello di cogliere le attività di produzione, spedizione e attività di inventario presso i siti commerciali nazionali che producono prodotti industriali, lo stato operativo delle attrezzature industriali di produzione e le tendenze nella capacità produttiva di varie attrezzature.

Questo è uno degli indicatori chiave dell'economia giapponese perché il PIL giapponese dipende in gran parte dall'esportazione di beni industriali. Conoscendo i piani per i due mesi prima della produzione, è possibile cogliere rapidamente le attività di produzione del Giappone.

Una crescita della produzione industriale superiore al previsto è considerata positiva per le quotazioni in yen.

L'indicatore attira molta attenzione perché copre la produzione in tutto il paese e ha un alto livello di efficienza. Tuttavia, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Giappone a/a (Japan Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-0.4%
-0.9%
-0.9%
lug 2025 prelim.
-0.9%
0.4%
4.4%
giu 2025
4.4%
4.0%
4.0%
giu 2025 prelim.
4.0%
-2.5%
-2.4%
mag 2025
-2.4%
-1.8%
-1.8%
mag 2025 prelim.
-1.8%
-0.4%
0.5%
apr 2025
0.5%
0.7%
0.7%
apr 2025 prelim.
0.7%
4.7%
1.0%
mar 2025
1.0%
-0.3%
-0.3%
mar 2025 prelim.
-0.3%
-3.6%
0.1%
feb 2025
0.1%
0.3%
0.3%
feb 2025 prelim.
0.3%
2.5%
2.2%
gen 2025
2.2%
2.6%
2.6%
gen 2025 prelim.
2.6%
-0.3%
-1.6%
dic 2024
-1.6%
-1.1%
-1.1%
dic 2024 prelim.
-1.1%
-1.4%
-2.7%
nov 2024
-2.7%
-2.8%
-2.8%
nov 2024 prelim.
-2.8%
-1.7%
1.4%
ott 2024
1.4%
1.6%
1.6%
ott 2024 prelim.
1.6%
-1.9%
-2.6%
set 2024
-2.6%
-2.8%
-2.8%
set 2024 prelim.
-2.8%
-2.0%
-4.9%
ago 2024
-4.9%
-4.9%
-4.9%
ago 2024 prelim.
-4.9%
5.1%
2.9%
lug 2024
2.9%
2.7%
2.7%
lug 2024 prelim.
2.7%
-8.7%
-7.9%
giu 2024
-7.9%
-7.3%
-7.3%
giu 2024 prelim.
-7.3%
1.1%
mag 2024
1.1%
-1.8%
mag 2024 prelim.
0.3%
-1.8%
apr 2024
-1.8%
-6.2%
apr 2024 prelim.
-1.0%
-6.2%
mar 2024
-6.2%
-3.9%
mar 2024 prelim.
-6.7%
-3.9%
feb 2024
-3.9%
-3.4%
feb 2024 prelim.
-3.4%
-1.5%
gen 2024
-1.5%
-0.7%
gen 2024 prelim.
-1.5%
-0.7%
dic 2023
-1.0%
-1.4%
dic 2023 prelim.
-0.7%
-1.4%
nov 2023
-1.4%
1.1%
nov 2023 prelim.
1.4%
2.1%
1.1%
ott 2023
1.1%
0.9%
0.9%
ott 2023 prelim.
0.9%
-4.0%
-4.4%
set 2023
-4.4%
-4.6%
-4.6%
set 2023 prelim.
-4.6%
-5.8%
-4.4%
ago 2023
-4.4%
-3.8%
-3.8%
ago 2023 prelim.
-3.8%
-1.3%
-2.3%
lug 2023
-2.3%
-2.5%
-2.5%
lug 2023 prelim.
-2.5%
-3.0%
0.0%
123456789
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento