Calendario Economico
Produzione Industriale Giappone a/a (Japan Industrial Production y/y)
|Basso
|-0.4%
|-0.9%
|
-0.9%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.7%
|
-0.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Produzione Industriale a/a mostra variazioni delle produzioni del settore industriale giapponese nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo rapporto contiene dati per tutti i settori produttivi del Giappone, tra cui l'industria, l'estrazione mineraria e l'energia.
Lo scopo è quello di cogliere le attività di produzione, spedizione e attività di inventario presso i siti commerciali nazionali che producono prodotti industriali, lo stato operativo delle attrezzature industriali di produzione e le tendenze nella capacità produttiva di varie attrezzature.
Questo è uno degli indicatori chiave dell'economia giapponese perché il PIL giapponese dipende in gran parte dall'esportazione di beni industriali. Conoscendo i piani per i due mesi prima della produzione, è possibile cogliere rapidamente le attività di produzione del Giappone.
Una crescita della produzione industriale superiore al previsto è considerata positiva per le quotazioni in yen.
L'indicatore attira molta attenzione perché copre la produzione in tutto il paese e ha un alto livello di efficienza. Tuttavia, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Giappone a/a (Japan Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
