La Produzione Industriale a/a mostra variazioni delle produzioni del settore industriale giapponese nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo rapporto contiene dati per tutti i settori produttivi del Giappone, tra cui l'industria, l'estrazione mineraria e l'energia.

Lo scopo è quello di cogliere le attività di produzione, spedizione e attività di inventario presso i siti commerciali nazionali che producono prodotti industriali, lo stato operativo delle attrezzature industriali di produzione e le tendenze nella capacità produttiva di varie attrezzature.

Questo è uno degli indicatori chiave dell'economia giapponese perché il PIL giapponese dipende in gran parte dall'esportazione di beni industriali. Conoscendo i piani per i due mesi prima della produzione, è possibile cogliere rapidamente le attività di produzione del Giappone.

Una crescita della produzione industriale superiore al previsto è considerata positiva per le quotazioni in yen.

L'indicatore attira molta attenzione perché copre la produzione in tutto il paese e ha un alto livello di efficienza. Tuttavia, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.

