Il Rapporto tra Posti di Lavoro e Candidati rappresenta l'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro giapponese. Gli indicatori sono pubblicati su base mensile. Questo indice viene utilizzato per una valutazione completa del mercato del lavoro e dello sviluppo economico nazionale.

Il rapporto rappresenta il rapporto tra persone in cerca di lavoro e offerte di lavoro. Questo è un indicatore della salute dell'occupazione nell'economia. È un indicatore rappresentativo della situazione della domanda e dell'offerta del mercato del lavoro. Va tenuto presente che i dati degli indicatori sono limitati alle assunzioni e alla ricerca di lavoro attraverso l'Ufficio per la Sicurezza del Pubblico Impiego e che i neolaureati sono esclusi.

Un numero superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per JPY, mentre un numero inferiore al previsto come negativo.

In Giappone, c'è una chiara differenza tra i neolaureati e il reclutamento a metà carriera, e molte aziende tendono a preferire i nuovi laureati. Ciò deriva dal fatto che molte aziende giapponesi hanno mantenuto l'occupazione per tutta la vita per lungo tempo ed è facile rendere i neolaureati compatibili con la cultura aziendale.

In Giappone, si dice che c'è una carenza di manodopera, ma i salari per il reclutamento non aumentano necessariamente. La retribuzione degli straordinari spesso non viene pagata equamente in Giappone, ma molti giapponesi non scioperano o cambiano lavoro. Ciò è dovuto alla convinzione comune che i ripetuti cambi di lavoro non siano buoni.

Ultimi valori: