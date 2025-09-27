Calendario Economico
Rapporto tra Posti di Lavoro e Candidati Giappone (Japan Jobs to Applicants Ratio)
|Basso
|1.22
|1.21
|
1.22
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.20
|
1.22
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Rapporto tra Posti di Lavoro e Candidati rappresenta l'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro giapponese. Gli indicatori sono pubblicati su base mensile. Questo indice viene utilizzato per una valutazione completa del mercato del lavoro e dello sviluppo economico nazionale.
Il rapporto rappresenta il rapporto tra persone in cerca di lavoro e offerte di lavoro. Questo è un indicatore della salute dell'occupazione nell'economia. È un indicatore rappresentativo della situazione della domanda e dell'offerta del mercato del lavoro. Va tenuto presente che i dati degli indicatori sono limitati alle assunzioni e alla ricerca di lavoro attraverso l'Ufficio per la Sicurezza del Pubblico Impiego e che i neolaureati sono esclusi.
Un numero superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per JPY, mentre un numero inferiore al previsto come negativo.
In Giappone, c'è una chiara differenza tra i neolaureati e il reclutamento a metà carriera, e molte aziende tendono a preferire i nuovi laureati. Ciò deriva dal fatto che molte aziende giapponesi hanno mantenuto l'occupazione per tutta la vita per lungo tempo ed è facile rendere i neolaureati compatibili con la cultura aziendale.
In Giappone, si dice che c'è una carenza di manodopera, ma i salari per il reclutamento non aumentano necessariamente. La retribuzione degli straordinari spesso non viene pagata equamente in Giappone, ma molti giapponesi non scioperano o cambiano lavoro. Ciò è dovuto alla convinzione comune che i ripetuti cambi di lavoro non siano buoni.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Rapporto tra Posti di Lavoro e Candidati Giappone (Japan Jobs to Applicants Ratio)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
