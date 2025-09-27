Calendario Economico
L Money Stock Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) L Money Stock y/y)
|Alto
|1.9%
|1.9%
|
1.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.2%
|
1.9%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Money Stock L della Banca del Giappone a/a riflette l'intera quantità di denaro che circola nell'economia del paese. L'indice riflette le variazioni delle azioni monetarie nel mese in un dato rispetto allo stesso mese di un anno fa.
Il Money Stock L comprende liquidità e attività residue che le imprese e gli individui possono utilizzare per effettuare pagamenti, depositi presso istituti di deposito, depositi a tempo (ad es. M3 Money Stock) e componenti aggiuntivi che hanno liquidità. Questi includono trust pecuniari, fondi di investimento, obbligazioni dirette emesse da banche, obbligazioni bancarie, titoli di Stato e obbligazioni estere.
Il calcolo ha lo scopo di coprire l'intera quantità di denaro detenuta da famiglie private, società non finanziarie, governi locali e imprese municipali. Il calcolo non include i depositi, ecc. detenuti dal governo centrale, dagli istituti di deposito, dalle compagnie di assicurazione, dalle istituzioni finanziarie governative, dalle società di holding bancarie e assicurative, nonché dai non residenti.
La struttura del money stock è in continua evoluzione. Ad esempio, la percentuale di denaro contante è ridotta.
L'indicatore L Money Stock caratterizza l'inflazione nel paese. L'eccesso di crescita dell'offerta di moneta può potenzialmente causare inflazione e generare timori che il governo possa stringere la crescita monetaria consentendo ai tassi di interesse di aumentare, il che a sua volta abbassa i prezzi futuri. In Giappone, le decisioni della Banca del Giappone di aumentare il volume dello yen giapponese potrebbero non portare necessariamente all'inflazione, poiché molti giapponesi tendono a risparmiare denaro, e in particolare gli anziani tendono a preferire i risparmi in contanti, che sono chiamati "Tansu Yokin".
Un indice superiore al previsto può essere visto come positivo/rialzista per JPY, ma questa relazione non è considerata affidabile.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"L Money Stock Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) L Money Stock y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
