Il Tokyo Consumer Price Index (CPI), s.a., m/m mostra le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie nella regione di Tokyo. L'indice stima la variazione dei prezzi dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto al mese precedente. Il calcolo include beni e servizi, che caratterizzano la spesa delle famiglie, e non include tasse e pagamenti sociali.

I prezzi per alcuni beni e servizi, in particolare per alcuni tipi di frutta e verdura, sono soggetti a notevoli fluttuazioni stagionali, che di solito hanno una natura ciclica. Viene applicato un aggiustamento per evitare effetti stagionali e per consentire un efficiente confronto dell'IPC mese su mese.

L'IPC di Tokyo viene rilasciato prima dell'IPC nazionale e fornisce una valutazione preliminare dell'inflazione nel paese.

L'indice è creato sulla base di indagini statistiche sui prezzi al dettaglio pubblicate dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni. La raccolta delle statistiche iniziò nell'agosto del 1946. Le statistiche comuni si riferiscono all'indice nazionale dei prezzi al consumo, a differenza degli indici di una regione come l'indice dei prezzi al consumo del distretto metropolitano di Tokyo.

Tokyo è una città enorme e i prezzi tendono ad essere più alti rispetto ad altre regioni. In particolare, ci sono luoghi in cui l'affitto è molte volte superiore rispetto ad altre aree, causando la soppressione dell'azione di consumo. Tuttavia, poiché anche il reddito medio è grande, è in uno stato che non può essere detto incondizionatamente.

Il valore dell'indice che supera il valore previsto ha un effetto positivo sulle quotazioni in yen.

Ultimi valori: