Tankan Small Manufacturing Index della Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)
L'Indice BoJ Tankan Small Manufacturing mostra come le piccole imprese industriali in Giappone stimano il ritmo della crescita economica e il contesto imprenditoriale nel periodo specificato. Tankan è un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone basata su metodi statistici e mira a comprendere con precisione le tendenze dell'azienda in tutto il paese e contribuire alla corretta gestione della politica monetaria. Il 99,7% delle aziende giapponesi sono piccole e medie imprese, ma nelle industrie manifatturiere giapponesi esiste una struttura di subappalto da parte di grandi aziende.
Viene implementato trimestralmente per circa 10.000 aziende in tutto il paese.
Il Tankan esamina gli elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale.
L'indice si basa sui sondaggi dei rappresentanti di circa 10.000 aziende in tutto il paese. I rappresentanti delle aziende giapponesi tendono ad essere persone anziane a causa del sistema di anzianità. Pertanto, nel caso dei sondaggi, tendono ad esprimere un'opinione conservatrice. Il questionario contiene domande sulle condizioni aziendali, domanda e offerta, scorte, volumi di produzione, occupazione, profitti, ecc. Gli intervistati possono scegliere tra tre alternative, Favorevole, Non così favorevole, Sfavorevole.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tankan Small Manufacturing Index della Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
