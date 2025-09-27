L'Investimento Privato Non Residenziale t/t fa parte del PIL calcolato dall'approccio di spesa. L'indice riflette i volumi degli investimenti in edifici non residenziali nel trimestre in corso rispetto al trimestre precedente.

Per calcolare l'indicatore, il Dipartimento dei Conti Nazionali del Gabinetto del Giappone conduce un sondaggio tra le società con capitale superiore a 10 milioni di yen. Le informazioni pertinenti sono raccolte da settori separati, tra cui organizzazioni non finanziarie, società finanziarie e assicurative e organizzazioni non costituite in società (vale a.r. famiglie, in particolare quelle impiegate in agricoltura, produzione, commercio, servizi e altri settori). Le società partecipanti sono divise in 4 sottogruppi in base al loro capitale: da 10 a 50 milioni di yen, da 50 a 100 milioni di yen, da 100 milioni a 1 miliardo di yen, oltre 1 miliardo di yen.

I partecipanti compilano il questionario, in cui indicano l'importo dell'investimento per il trimestre di riferimento. Se una società non indica alcuna risposta, l'investimento è considerato pari a zero per il periodo segnalato. Poiché i dati tra i trimestri possono variare notevolmente, viene applicata la destagionalizzazione per consentire un confronto efficiente delle variazioni tra i periodi.

I valori crescenti dell'indice sono considerati un miglioramento per l'economia giapponese e sono visti come positivi per il valore nazionale.

Ultimi valori: