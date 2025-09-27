L'indice di produzione industriale m/m misura la produzione mensile dell'industria manifatturiera, mentre il valore di previsione mostra il livello di produzione atteso dopo due mesi. Questa previsione è preparata sulla base degli attuali dati di produzione per tutti i settori del Giappone, tra cui l'industria, l'estrazione mineraria e l'energia.

Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria conduce un'indagine regolare sulla produzione, durante la quale pubblica previsioni di produzione 1-2 mesi prima. Sebbene questo settore dell'economia contribuisca a una piccola parte del PIL nazionale, la produzione industriale è sensibile ai tassi e alla domanda dei consumatori. Pertanto, una previsione di 2 mesi in anticipo della produzione industriale consente di prevedere i cambiamenti futuri del PIL.

Lo scopo della previsione di produzione mensile è quello di preparare la base per il calcolo dei volumi di produzione pianificati per il mese corrente e quello successivo. Questo indicatore può riflettere le mutevoli condizioni aziendali e fornire un'idea di dove si muoverà l'economia nel prossimo futuro.

Poiché la produzione dimostra lo stato dell'economia, una previsione positiva è considerata un fattore positivo per l'intera economia e per le quotazioni dello yen giapponese. Al contrario, una previsione negativa può significare un rallentamento dello sviluppo dell'economia nazionale e avere un effetto negativo sulla valuta nazionale.

Ultimi valori: