Previsione di Produzione Industriale in Giappone 2 mesi Avanti m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)
|Basso
|-0.3%
|
0.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
-0.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice di produzione industriale m/m misura la produzione mensile dell'industria manifatturiera, mentre il valore di previsione mostra il livello di produzione atteso dopo due mesi. Questa previsione è preparata sulla base degli attuali dati di produzione per tutti i settori del Giappone, tra cui l'industria, l'estrazione mineraria e l'energia.
Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria conduce un'indagine regolare sulla produzione, durante la quale pubblica previsioni di produzione 1-2 mesi prima. Sebbene questo settore dell'economia contribuisca a una piccola parte del PIL nazionale, la produzione industriale è sensibile ai tassi e alla domanda dei consumatori. Pertanto, una previsione di 2 mesi in anticipo della produzione industriale consente di prevedere i cambiamenti futuri del PIL.
Lo scopo della previsione di produzione mensile è quello di preparare la base per il calcolo dei volumi di produzione pianificati per il mese corrente e quello successivo. Questo indicatore può riflettere le mutevoli condizioni aziendali e fornire un'idea di dove si muoverà l'economia nel prossimo futuro.
Poiché la produzione dimostra lo stato dell'economia, una previsione positiva è considerata un fattore positivo per l'intera economia e per le quotazioni dello yen giapponese. Al contrario, una previsione negativa può significare un rallentamento dello sviluppo dell'economia nazionale e avere un effetto negativo sulla valuta nazionale.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Previsione di Produzione Industriale in Giappone 2 mesi Avanti m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)"indicatore macroeconomico.
