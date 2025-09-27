CalendarioSezioni

Previsione di Produzione Industriale in Giappone 2 mesi Avanti m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)

Giappone
JPY, Yen giapponese
Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria. (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Basso -0.3%
0.8%
-0.3%
L'indice di produzione industriale m/m misura la produzione mensile dell'industria manifatturiera, mentre il valore di previsione mostra il livello di produzione atteso dopo due mesi. Questa previsione è preparata sulla base degli attuali dati di produzione per tutti i settori del Giappone, tra cui l'industria, l'estrazione mineraria e l'energia.

Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria conduce un'indagine regolare sulla produzione, durante la quale pubblica previsioni di produzione 1-2 mesi prima. Sebbene questo settore dell'economia contribuisca a una piccola parte del PIL nazionale, la produzione industriale è sensibile ai tassi e alla domanda dei consumatori. Pertanto, una previsione di 2 mesi in anticipo della produzione industriale consente di prevedere i cambiamenti futuri del PIL.

Lo scopo della previsione di produzione mensile è quello di preparare la base per il calcolo dei volumi di produzione pianificati per il mese corrente e quello successivo. Questo indicatore può riflettere le mutevoli condizioni aziendali e fornire un'idea di dove si muoverà l'economia nel prossimo futuro.

Poiché la produzione dimostra lo stato dell'economia, una previsione positiva è considerata un fattore positivo per l'intera economia e per le quotazioni dello yen giapponese. Al contrario, una previsione negativa può significare un rallentamento dello sviluppo dell'economia nazionale e avere un effetto negativo sulla valuta nazionale.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Previsione di Produzione Industriale in Giappone 2 mesi Avanti m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)"indicatore macroeconomico.

set 2025
-0.3%
0.8%
ago 2025
0.8%
-0.7%
lug 2025
-0.7%
-3.4%
giu 2025
-3.4%
3.9%
mag 2025
3.9%
0.1%
apr 2025
0.1%
-2.0%
mar 2025
-2.0%
1.2%
feb 2025
1.2%
1.3%
gen 2025
1.3%
-0.5%
dic 2024
-0.5%
-3.7%
nov 2024
-3.7%
6.1%
ott 2024
6.1%
-3.3%
set 2024
-3.3%
0.7%
ago 2024
0.7%
3.6%
lug 2024
3.6%
-5.6%
giu 2024
-5.6%
4.4%
mag 2024
4.4%
3.3%
apr 2024
3.3%
2.0%
mar 2024
2.0%
2.2%
feb 2024
2.2%
-7.2%
gen 2024
-7.2%
3.2%
dic 2023
3.2%
-2.8%
nov 2023
-2.8%
3.8%
ott 2023
3.8%
2.4%
set 2023
2.4%
1.1%
ago 2023
1.1%
-0.6%
lug 2023
-0.6%
1.2%
giu 2023
1.2%
-2.0%
mag 2023
-2.0%
4.4%
apr 2023
4.4%
0.7%
mar 2023
0.7%
4.1%
feb 2023
4.1%
-0.6%
gen 2023
-0.6%
2.4%
dic 2022
2.4%
0.8%
nov 2022
0.8%
3.2%
ott 2022
3.2%
0.8%
set 2022
0.8%
6.0%
ago 2022
6.0%
2.5%
lug 2022
2.5%
8.9%
giu 2022
8.9%
-0.8%
mag 2022
-0.8%
9.6%
apr 2022
9.6%
0.1%
mar 2022
0.1%
2.2%
feb 2022
2.2%
5.0%
gen 2022
5.0%
2.1%
dic 2021
2.1%
5.7%
nov 2021
5.7%
6.8%
ott 2021
6.8%
1.0%
set 2021
1.0%
1.7%
ago 2021
1.7%
-1.4%
