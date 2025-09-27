Calendario Economico
Spesa delle Famiglie Giappone m/m (Japan Household Spending m/m)
L'Indice di Spesa delle Famiglie giapponesi m/m misura la spesa totale delle famiglie giapponesi in un dato mese rispetto al mese precedente. L'indice è calcolato sulla base di un campione statistico di famiglie nel paese.
Poiché il Giappone ha quattro stagioni, il confronto mensile è influenzato dalle stagioni. Soprattutto in estate, il consumo tende ad essere più attivo che in inverno. Tuttavia, negli anni estremamente caldi, il consumo è ridotto in quanto la uscita sta diminuendo. Poiché aprile è il mese di inizio anno, il consumo aumenta a marzo e aprile.
I calcoli includono la spesa per cibo, alloggio, servizi pubblici, mobili, abbigliamento, salute, istruzione, trasporti, comunicazione, tempo libero e altro ancora.
Questo indice è considerato un indicatore della crescita economica e dell'ottimismo dei consumatori. È possibile misurare il livello di inflazione del paese.
La Spesa delle Famiglie misura la variazione del valore corretto per l'inflazione di tutte le spese dei consumatori. Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spesa delle Famiglie Giappone m/m (Japan Household Spending m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
