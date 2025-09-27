L'Indice dei Prezzi al Consumo di Tokyo, escluso Alimenti ed Energia, misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie nelle 23 regioni Ku di Tokyo. L'indice riflette le fluttuazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati a Tokyo, esclusi cibo ed energia.

Ci sono 23 quartieri (Ku) e altre città (shi) a Tokyo. I 23 comuni costituiscono il nucleo di Tokyo, e quindi l'indice è riassunto in queste regioni.

L'indice stima le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include beni e servizi che caratterizzano la spesa delle famiglie, non include tasse e prestazioni sociali. I prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia sono esclusi dall'indice a causa della loro elevata volatilità.

L'IPC di Tokyo viene rilasciato prima dell'IPC nazionale e fornisce una valutazione preliminare dell'inflazione nel paese. L’Indice dei Prezzi al Consumo Core Tokyo (CPI) è un indicatore che misura le fluttuazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati a Tokyo escludendo i prodotti alimentari.

Le letture superiori alle attese sono considerate positive/rialziste per lo JPY, mentre le letture inferiori al previsto sono interpretate come negative/ribassiste per lo JPY.

Ultimi valori: