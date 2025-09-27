CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo di Tokyo (CPI) escl. Alimentari ed Energia a/a (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ufficio di Statistica (Statistics Bureau)
Settore
Prezzi
Alto 2.5% 3.0%
3.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.3%
2.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo di Tokyo, escluso Alimenti ed Energia, misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie nelle 23 regioni Ku di Tokyo. L'indice riflette le fluttuazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati a Tokyo, esclusi cibo ed energia.

Ci sono 23 quartieri (Ku) e altre città (shi) a Tokyo. I 23 comuni costituiscono il nucleo di Tokyo, e quindi l'indice è riassunto in queste regioni.

 

L'indice stima le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include beni e servizi che caratterizzano la spesa delle famiglie, non include tasse e prestazioni sociali. I prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia sono esclusi dall'indice a causa della loro elevata volatilità.

L'IPC di Tokyo viene rilasciato prima dell'IPC nazionale e fornisce una valutazione preliminare dell'inflazione nel paese. L’Indice dei Prezzi al Consumo Core Tokyo (CPI) è un indicatore che misura le fluttuazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati a Tokyo escludendo i prodotti alimentari.

Le letture superiori alle attese sono considerate positive/rialziste per lo JPY, mentre le letture inferiori al previsto sono interpretate come negative/ribassiste per lo JPY.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo di Tokyo (CPI) escl. Alimentari ed Energia a/a (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
2.5%
3.0%
3.0%
ago 2025
3.0%
3.1%
3.1%
lug 2025
3.1%
3.6%
3.1%
giu 2025
3.1%
3.5%
3.3%
mag 2025
3.3%
3.3%
3.1%
apr 2025
3.1%
2.4%
2.2%
mar 2025
2.2%
2.1%
1.9%
feb 2025
1.9%
2.0%
1.9%
gen 2025
1.9%
1.9%
1.8%
dic 2024
1.8%
1.8%
1.9%
nov 2024
1.9%
0.9%
1.8%
ott 2024
1.8%
0.8%
1.6%
set 2024
1.6%
0.7%
1.6%
ago 2024
1.6%
0.8%
1.5%
lug 2024
1.5%
1.0%
1.8%
giu 2024
1.8%
1.4%
1.7%
mag 2024
1.7%
1.9%
1.8%
apr 2024
1.8%
2.7%
2.9%
mar 2024
2.9%
3.0%
3.1%
feb 2024
3.1%
3.0%
3.3%
gen 2024
3.1%
3.3%
3.5%
dic 2023
3.5%
3.3%
3.6%
nov 2023
3.6%
4.0%
3.8%
ott 2023
3.8%
4.1%
3.9%
set 2023
3.8%
4.2%
4.0%
ago 2023
4.0%
4.1%
4.0%
lug 2023
4.0%
4.0%
3.8%
giu 2023
3.8%
4.4%
3.9%
mag 2023
3.9%
4.3%
3.8%
apr 2023
3.8%
2.9%
3.4%
mar 2023
3.4%
3.3%
3.1%
feb 2023
3.2%
3.1%
3.0%
gen 2023
3.0%
2.8%
2.7%
dic 2022
2.7%
2.7%
2.4%
nov 2022
2.5%
2.1%
2.2%
ott 2022
2.2%
2.1%
1.7%
set 2022
1.7%
1.5%
1.4%
ago 2022
1.4%
1.5%
1.2%
lug 2022
1.2%
0.8%
1.0%
giu 2022
1.0%
0.9%
0.9%
mag 2022
0.9%
0.4%
0.8%
apr 2022
0.8%
-0.5%
-0.4%
mar 2022
-0.4%
-0.7%
-0.6%
feb 2022
-0.6%
-0.5%
-0.7%
gen 2022
-0.7%
-0.3%
-0.3%
dic 2021
-0.3%
-0.4%
-0.3%
nov 2021
-0.3%
-0.3%
-0.4%
ott 2021
-0.4%
-0.1%
-0.1%
set 2021
-0.1%
-0.1%
-0.1%
ago 2021
-0.1%
0.0%
0.0%
12345
