Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo di Tokyo (CPI) escl. Alimentari ed Energia a/a (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|Alto
|2.5%
|3.0%
|
3.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.3%
|
2.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo di Tokyo, escluso Alimenti ed Energia, misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie nelle 23 regioni Ku di Tokyo. L'indice riflette le fluttuazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati a Tokyo, esclusi cibo ed energia.
Ci sono 23 quartieri (Ku) e altre città (shi) a Tokyo. I 23 comuni costituiscono il nucleo di Tokyo, e quindi l'indice è riassunto in queste regioni.
L'indice stima le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include beni e servizi che caratterizzano la spesa delle famiglie, non include tasse e prestazioni sociali. I prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia sono esclusi dall'indice a causa della loro elevata volatilità.
L'IPC di Tokyo viene rilasciato prima dell'IPC nazionale e fornisce una valutazione preliminare dell'inflazione nel paese. L’Indice dei Prezzi al Consumo Core Tokyo (CPI) è un indicatore che misura le fluttuazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati a Tokyo escludendo i prodotti alimentari.
Le letture superiori alle attese sono considerate positive/rialziste per lo JPY, mentre le letture inferiori al previsto sono interpretate come negative/ribassiste per lo JPY.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo di Tokyo (CPI) escl. Alimentari ed Energia a/a (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
