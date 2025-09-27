I Consumi Privati t/t riflettono il consumo finale totale delle quotazioni giapponesi nel trimestre in corso rispetto al trimestre precedente. I consumi sono considerati uguali alle spese delle famiglie. I dati sono raccolti e pubblicati dall'Istituto di Ricerca Economica e Sociale, che fa parte dell'Ufficio di Gabinetto.

Il calcolo copre ogni segmento del consumo privato come alimenti, bevande alcoliche e analcoliche, abbigliamento, affitti, manutenzione ordinaria della casa, assistenza sanitaria, servizi di telecomunicazione, tempo libero, ecc. Ciò include anche i beni durevoli (come le automobili), ma esclude gli acquisti di case da parte delle famiglie (tali acquisti sono inclusi nelle statistiche sugli investimenti delle famiglie). L'indice funge da indicatore della crescita economica e dell'ottimismo dei consumatori.

I consumi privati sono la componente chiave del PIL (che comprende anche la spesa pubblica, i costi di tutte le imprese e le esportazioni nette). I consumi privati costituiscono circa il 60% del PIL totale del Giappone.

Monitorando i cambiamenti nei consumi privati, gli analisti possono prevedere la variazione del PIL nazionale nel trimestre riportato. Inoltre, poiché la crescita del PIL è favorevole per l'economia, la crescita dei consumi privati, che fa parte del PIL, potrebbe avere un effetto positivo sullo yen giapponese.

Ultimi valori: