Saldo Commerciale Merci Giappone (Japan Goods Trade Balance)
|Basso
|¥-189.4 B
|¥-400.5 B
|
¥469.6 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|¥-170.9 B
|
¥-189.4 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Saldo Commerciale delle Merci del Giappone riflette la differenza tra merci esportate e importate nel mese dato, in termini monetari. Se un paese importa più beni di quanti ne esporti, si forma un deficit commerciale, altrimenti c'è un surplus.
Il Saldo Commerciale delle Merci ha segnato un grande vantaggio (surplus) rispetto ad altri paesi negli anni 1980 e 1990, il che indicava il periodo di bolla. Il Giappone è stato il più grande paese in surplus commerciale del mondo durante questo periodo. A causa degli effetti della "crisi finanziaria" degli Stati Uniti, il Giappone ha anche incontrato una "recessione globale" che si dice si verifichi una volta ogni 100 anni, e sia le esportazioni che le importazioni sono diminuite bruscamente.
Il Saldo Commerciale del Giappone si è espansa in un ampio intervallo da quando è diventata negativa a causa della massiccia importazione di gas naturale quando si è verificato il grande terremoto del Giappone orientale e l'incidente della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Il deficit commerciale del Giappone si è rivelato evidente nella prima metà degli anni 2010, ma poi il deficit commerciale si è ridotto bruscamente a causa del deprezzamento dello YEN e si è rivelato essere in nero.
I principali prodotti delle esportazioni giapponesi sono automobili e parti di automobili, parti elettroniche come semiconduttori e acciaio. Le esportazioni di semiconduttori e altri componenti elettronici vengono effettuate principalmente verso paesi asiatici come Taiwan, Hong Kong e Corea. Le esportazioni di acciaio sono principalmente per Cina, Tailandia e Corea.
L'interpretazione dell'indice e il suo impatto sullo JPY dipendono dal PIL e dalle attuali condizioni economiche.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Merci Giappone (Japan Goods Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
