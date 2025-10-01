Calendario Economico
Tankan Small All Industry Capex Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)
|Basso
|-2.3%
|-2.9%
|
-5.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|8.1%
|
-2.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
BoJ Tankan Small All Industry Capex è la previsione trimestrale annuale delle spese in tutti i settori dell'economia giapponese ad eccezione delle banche. Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della Legge Statistica. Ha lo scopo di cogliere con precisione le tendenze aziendali su tutto il territorio nazionale e di contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria.
Una piccola azienda è definita come: nel caso di attività all'ingrosso, il capitale è inferiore a 100 milioni di yen e l'azienda ha meno di cento dipendenti; nel settore manifatturiero e in altri casi, il capitale è inferiore a 300 milioni di yen e il numero di dipendenti è inferiore a trecento persone.
Il sondaggio è implementato trimestralmente per circa 10.000 aziende in tutto il paese.
L'indice viene utilizzato per valutare il clima degli investimenti in Giappone. Il valore dell'indice che supera il valore previsto ha effetti positivi sullo yen.
Durante la fase di ripresa economica, sono stati effettuati forti investimenti di capitale sullo sfondo di utili societari favorevoli. Tuttavia, quando guardiamo alle spese in conto capitale nella fase di ripresa economica dal punto di vista del rapporto tra reddito ordinario e flussi di cassa, sono più caute rispetto al passato.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tankan Small All Industry Capex Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
