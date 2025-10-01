BoJ Tankan Small All Industry Capex è la previsione trimestrale annuale delle spese in tutti i settori dell'economia giapponese ad eccezione delle banche. Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della Legge Statistica. Ha lo scopo di cogliere con precisione le tendenze aziendali su tutto il territorio nazionale e di contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria.

Una piccola azienda è definita come: nel caso di attività all'ingrosso, il capitale è inferiore a 100 milioni di yen e l'azienda ha meno di cento dipendenti; nel settore manifatturiero e in altri casi, il capitale è inferiore a 300 milioni di yen e il numero di dipendenti è inferiore a trecento persone.

Il sondaggio è implementato trimestralmente per circa 10.000 aziende in tutto il paese.

L'indice viene utilizzato per valutare il clima degli investimenti in Giappone. Il valore dell'indice che supera il valore previsto ha effetti positivi sullo yen.

Durante la fase di ripresa economica, sono stati effettuati forti investimenti di capitale sullo sfondo di utili societari favorevoli. Tuttavia, quando guardiamo alle spese in conto capitale nella fase di ripresa economica dal punto di vista del rapporto tra reddito ordinario e flussi di cassa, sono più caute rispetto al passato.

