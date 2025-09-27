Calendario Economico
Indicatore di Fiducia dei Consumatori Giappone (Japan Consumer Confidence Index)
|Basso
|34.9
|33.2
|
33.7
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|34.6
|
34.9
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice di Fiducia dei Consumatori riflette il sentimento delle famiglie nei confronti dell'attività economica. L'indice si basa su sondaggi condotti su oltre 8.000 famiglie, comprese le opinioni dei consumatori come gli standard di vita complessivi, i livelli di reddito, l'occupazione e la volontà di acquistare beni durevoli.
L'indagine cerca di ottenere una rapida comprensione dei cambiamenti nella percezione dei consumatori, nelle aspettative dei prezzi e nell'acquisto / sostituzione dei principali beni durevoli di consumo come strumento di base per valutare le tendenze economiche.
Dal 2000, la disuguaglianza sociale è diventata prominente in Giappone e c'è una grande differenza nelle attività di consumo tra il gruppo a basso reddito e il gruppo ad alto reddito.
L'indice di fiducia dei consumatori è generalmente correlato al consumo personale e al PIL ed è considerato un indicatore principale di questi. Tuttavia, in Giappone, l'Indice di Fiducia dei Consumatori degli Stati Uniti è considerato più importante dell'indice di fiducia dei consumatori giapponesi.
Le prospettive a breve termine dell'economia del Giappone sono misurate sulla base dell'indice di fiducia dei consumatori. Letture superiori alle aspettative sono considerate positive per lo yen giapponese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indicatore di Fiducia dei Consumatori Giappone (Japan Consumer Confidence Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
