Indicatore di Fiducia dei Consumatori Giappone (Japan Consumer Confidence Index)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office)
Settore
Consumatore
Basso 34.9 33.2
33.7
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
34.6
34.9
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice di Fiducia dei Consumatori riflette il sentimento delle famiglie nei confronti dell'attività economica. L'indice si basa su sondaggi condotti su oltre 8.000 famiglie, comprese le opinioni dei consumatori come gli standard di vita complessivi, i livelli di reddito, l'occupazione e la volontà di acquistare beni durevoli.

L'indagine cerca di ottenere una rapida comprensione dei cambiamenti nella percezione dei consumatori, nelle aspettative dei prezzi e nell'acquisto / sostituzione dei principali beni durevoli di consumo come strumento di base per valutare le tendenze economiche.

Dal 2000, la disuguaglianza sociale è diventata prominente in Giappone e c'è una grande differenza nelle attività di consumo tra il gruppo a basso reddito e il gruppo ad alto reddito.

L'indice di fiducia dei consumatori è generalmente correlato al consumo personale e al PIL ed è considerato un indicatore principale di questi. Tuttavia, in Giappone, l'Indice di Fiducia dei Consumatori degli Stati Uniti è considerato più importante dell'indice di fiducia dei consumatori giapponesi.

Le prospettive a breve termine dell'economia del Giappone sono misurate sulla base dell'indice di fiducia dei consumatori. Letture superiori alle aspettative sono considerate positive per lo yen giapponese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indicatore di Fiducia dei Consumatori Giappone (Japan Consumer Confidence Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
34.9
33.2
33.7
lug 2025
33.7
33.3
34.5
giu 2025
34.5
33.3
32.8
mag 2025
32.8
30.3
31.2
apr 2025
31.2
33.9
34.1
mar 2025
34.1
34.7
35.0
feb 2025
35.0
34.8
35.2
gen 2025
35.2
35.8
36.2
dic 2024
36.2
35.7
36.4
nov 2024
36.4
36.0
36.2
ott 2024
36.2
38.0
36.9
set 2024
36.9
38.1
36.7
ago 2024
36.7
36.9
36.7
lug 2024
36.7
35.3
36.4
giu 2024
36.4
35.9
36.2
mag 2024
36.2
38.0
38.3
apr 2024
38.3
39.3
39.5
mar 2024
39.5
38.1
39.1
feb 2024
39.1
39.3
38.0
gen 2024
38.0
37.4
37.2
dic 2023
37.2
35.8
36.1
nov 2023
36.1
35.4
35.7
ott 2023
35.7
35.6
35.2
set 2023
35.2
36.6
36.2
ago 2023
36.2
36.6
37.1
lug 2023
37.1
36.0
36.2
giu 2023
36.2
35.6
36.0
mag 2023
36.0
34.6
35.4
apr 2023
35.4
32.4
33.9
mar 2023
33.9
30.9
31.1
feb 2023
31.1
30.5
31.0
gen 2023
31.0
29.3
30.3
dic 2022
30.3
29.1
28.6
nov 2022
28.6
30.2
29.9
ott 2022
29.9
31.5
30.8
set 2022
30.8
31.2
32.5
ago 2022
32.5
31.0
30.2
lug 2022
30.2
33.0
32.1
giu 2022
32.1
33.4
34.1
mag 2022
34.1
33.9
33.0
apr 2022
33.0
33.9
32.8
mar 2022
32.8
35.9
35.3
feb 2022
35.3
37.8
36.7
gen 2022
36.7
39.1
39.1
dic 2021
39.1
39.1
39.2
nov 2021
39.2
38.4
39.2
ott 2021
39.2
37.2
37.8
set 2021
37.8
37.0
36.7
ago 2021
36.7
37.4
37.5
lug 2021
37.5
35.7
37.4
