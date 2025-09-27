CalendarioSezioni

Indice Economy Watchers per le Condizioni Future Giappone (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)

Giappone
JPY, Yen giapponese
Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office)
Denaro
L'Indice Economy Watchers per Condizioni Future si basa su un sondaggio tra i lavoratori aziendali, che vengono intervistati per valutare le prospettive dell'economia nazionale per i prossimi tre mesi. L'indagine include domande sui cambiamenti nell'attività delle famiglie e delle società, nonché sull'occupazione complessiva nel paese. Il sondaggio si basa sui dati raccolti da oltre 2.000 dipendenti.

Al fine di ottenere un quadro più rapido e accurato, l'Ufficio di Gabinetto ha designato la "Regional Research Organization" per ogni regione, nonché la "Coordinating Research Organization" per raccogliere e analizzare i dati ottenuti.

L'indagine copre 11 regioni di Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa, e si rivolge a persone che lavorano nei negozi al dettaglio e nell'industria dell'intrattenimento come grandi magazzini, supermercati, minimarket, tassisti, ecc. Agli intervistati vengono poste domande sulla situazione economica attuale e futura in una valutazione in cinque fasi. Le loro risposte vengono utilizzate per calcolare l'indice.

L'Indice Economy Watchers per le Condizioni Future è un indicatore importante per valutare le tendenze economiche a medio termine in Giappone. Se il valore dell'indice è superiore a 50, la situazione attuale e le prospettive dell'economia sono considerate positive, mentre la situazione è considerata negativa a valori 50 o inferiori.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
47.5
48.1
47.3
lug 2025
47.3
47.0
45.9
giu 2025
45.9
46.0
44.8
mag 2025
44.8
42.9
42.7
apr 2025
42.7
44.7
45.2
mar 2025
45.2
46.0
46.6
feb 2025
46.6
48.2
48.0
gen 2025
48.0
50.0
49.4
dic 2024
48.8
48.9
49.4
nov 2024
49.4
47.1
48.3
ott 2024
48.3
48.8
49.7
set 2024
49.7
50.3
50.3
ago 2024
50.3
48.7
48.3
lug 2024
48.3
47.8
47.9
giu 2024
47.9
45.8
46.3
mag 2024
46.3
48.1
48.5
apr 2024
48.5
51.4
51.2
mar 2024
51.2
53.4
53.0
feb 2024
53.0
52.8
52.5
gen 2024
52.5
49.4
50.4
dic 2023
49.1
49.0
49.4
nov 2023
49.4
49.1
48.4
ott 2023
48.4
50.6
49.5
set 2023
49.5
52.9
51.4
ago 2023
51.4
53.6
54.1
lug 2023
54.1
53.8
52.8
giu 2023
52.8
55.3
54.4
mag 2023
54.4
55.1
55.7
apr 2023
55.7
52.6
54.1
mar 2023
54.1
50.2
50.8
feb 2023
50.8
48.3
49.3
gen 2023
49.3
46.2
46.8
dic 2022
47.0
45.8
45.1
nov 2022
45.1
47.9
46.4
ott 2022
46.4
49.4
49.2
set 2022
49.2
46.2
49.4
ago 2022
49.4
45.3
42.8
lug 2022
42.8
50.2
47.6
giu 2022
47.6
51.6
52.5
mag 2022
52.5
50.4
50.3
apr 2022
50.3
47.4
50.1
mar 2022
50.1
43.5
44.4
feb 2022
44.4
46.0
42.5
gen 2022
42.5
51.6
50.3
dic 2021
49.4
55.7
53.4
nov 2021
53.4
57.3
57.5
ott 2021
57.5
50.4
56.6
set 2021
56.6
45.8
43.7
ago 2021
43.7
50.5
48.4
lug 2021
47.7
50.2
52.4
