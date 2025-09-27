Calendario Economico
Indice Economy Watchers per le Condizioni Future Giappone (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)
|Basso
|47.5
|48.1
|
47.3
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|46.9
|
47.5
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice Economy Watchers per Condizioni Future si basa su un sondaggio tra i lavoratori aziendali, che vengono intervistati per valutare le prospettive dell'economia nazionale per i prossimi tre mesi. L'indagine include domande sui cambiamenti nell'attività delle famiglie e delle società, nonché sull'occupazione complessiva nel paese. Il sondaggio si basa sui dati raccolti da oltre 2.000 dipendenti.
Al fine di ottenere un quadro più rapido e accurato, l'Ufficio di Gabinetto ha designato la "Regional Research Organization" per ogni regione, nonché la "Coordinating Research Organization" per raccogliere e analizzare i dati ottenuti.
L'indagine copre 11 regioni di Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa, e si rivolge a persone che lavorano nei negozi al dettaglio e nell'industria dell'intrattenimento come grandi magazzini, supermercati, minimarket, tassisti, ecc. Agli intervistati vengono poste domande sulla situazione economica attuale e futura in una valutazione in cinque fasi. Le loro risposte vengono utilizzate per calcolare l'indice.
L'Indice Economy Watchers per le Condizioni Future è un indicatore importante per valutare le tendenze economiche a medio termine in Giappone. Se il valore dell'indice è superiore a 50, la situazione attuale e le prospettive dell'economia sono considerate positive, mentre la situazione è considerata negativa a valori 50 o inferiori.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Economy Watchers per le Condizioni Future Giappone (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
