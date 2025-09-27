CalendarioSezioni

Annualized Housing Starts Giappone (Japan Annualized Housing Starts)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Settore
Housing
Basso 0.712 M
0.647 M
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.712 M
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Gli inizi abitativi annualizzati dimostrano un cambiamento nel numero di nuovi progetti abitativi avviati durante il mese segnalato, su base annualizzata. I dati sono pubblicati dal Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo.

I dati delle costruzioni sono difficili da confrontare su base mensile, poiché i volumi dipendono fortemente dalla stagione e da altri fattori. Ad esempio, i volumi di costruzione in Giappone aumentano dopo la stagione delle piogge e in estate; nelle regioni più fredde le costruzioni diminuiscono significativamente nel tardo autunno. Pertanto, gli indicatori stagionali delle abitazioni convertiti in valori annualizzati sono considerati più convenienti, in quanto consentono un confronto efficiente tra i periodi.

Prima di iniziare la costruzione, un'azienda dovrebbe presentare un avviso di inizio costruzione. L'indicatore viene calcolato in base a questi avvisi. Le aziende indicano l'area di costruzione e i costi stimati, il che consente di valutare l'impatto su altri tipi di attività produttive (ad esempio, la produzione di materiali da costruzione) e l'occupazione nel settore delle costruzioni. Inoltre, un aumento della domanda di nuove case può portare ad un aumento della domanda di altri prodotti necessari ai nuovi acquirenti di case, come nuovi mobili, elettrodomestici, ecc. In generale, un aumento della domanda di nuove case indica la crescita del benessere della popolazione.

Pertanto, letture più elevate degli inizi delle abitazioni potrebbero avere un impatto positivo sulle quotazioni dello yen giapponese.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Annualized Housing Starts Giappone (Japan Annualized Housing Starts)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.712 M
0.647 M
giu 2025
0.647 M
0.529 M
mag 2025
0.529 M
0.626 M
apr 2025
0.626 M
1.080 M
mar 2025
1.080 M
0.805 M
feb 2025
0.805 M
0.774 M
gen 2025
0.774 M
0.787 M
dic 2024
0.787 M
0.775 M
nov 2024
0.775 M
0.779 M
ott 2024
0.779 M
0.800 M
set 2024
0.800 M
0.777 M
ago 2024
0.777 M
0.773 M
lug 2024
0.773 M
0.765 M
giu 2024
0.765 M
0.813 M
mag 2024
0.813 M
0.880 M
apr 2024
0.880 M
0.760 M
mar 2024
0.760 M
0.795 M
feb 2024
0.795 M
0.802 M
gen 2024
0.802 M
0.814 M
dic 2023
0.814 M
0.775 M
nov 2023
0.775 M
0.808 M
ott 2023
0.808 M
0.800 M
set 2023
0.800 M
0.812 M
ago 2023
0.812 M
0.778 M
lug 2023
0.778 M
0.811 M
giu 2023
0.811 M
0.862 M
mag 2023
0.862 M
0.771 M
apr 2023
0.771 M
0.877 M
mar 2023
0.877 M
0.859 M
feb 2023
0.859 M
0.893 M
gen 2023
0.893 M
0.846 M
dic 2022
0.846 M
0.838 M
nov 2022
0.838 M
0.871 M
ott 2022
0.871 M
0.857 M
set 2022
0.857 M
0.903 M
ago 2022
0.903 M
0.825 M
lug 2022
0.825 M
0.845 M
giu 2022
0.845 M
0.828 M
mag 2022
0.828 M
0.883 M
apr 2022
0.883 M
0.927 M
mar 2022
0.927 M
0.872 M
feb 2022
0.872 M
0.820 M
gen 2022
0.820 M
0.838 M
dic 2021
0.838 M
0.848 M
nov 2021
0.848 M
0.892 M
ott 2021
0.892 M
0.845 M
set 2021
0.845 M
0.855 M
ago 2021
0.855 M
0.926 M
lug 2021
0.926 M
0.866 M
giu 2021
0.866 M
0.875 M
