Calendario Economico
Spese in Conto Capitale Giappone a/a (Japan Capital Spending y/y)
|Medio
|7.6%
|1.9%
|
6.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.0%
|
7.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice Giapponese di Spesa in Conto Capitale a/a misura la variazione del valore complessivo degli investimenti di capitale effettuati dalle società giapponesi. È un indicatore principale delle condizioni aziendali e della salute economica. Generalmente riflette le condizioni finanziarie delle società commerciali in Giappone.
La riqualificazione su larga scala delle aree urbane continua a portare a investimenti di capitale di alto livello. Tuttavia, il Giappone attualmente vede la recessione, che si chiama "Lost 20 years". A causa di ciò, lo stesso livello non dovrebbe continuare in futuro. La mancanza di aspettative positive ha un impatto sugli investimenti.
Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY. Tuttavia, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spese in Conto Capitale Giappone a/a (Japan Capital Spending y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
