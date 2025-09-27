CalendarioSezioni

Spese in Conto Capitale Giappone a/a (Japan Capital Spending y/y)

Giappone
JPY, Yen giapponese
Ministero delle Finanze (Ministry of Finance)
Medio 7.6% 1.9%
6.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.0%
7.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice Giapponese di Spesa in Conto Capitale a/a misura la variazione del valore complessivo degli investimenti di capitale effettuati dalle società giapponesi. È un indicatore principale delle condizioni aziendali e della salute economica. Generalmente riflette le condizioni finanziarie delle società commerciali in Giappone.

La riqualificazione su larga scala delle aree urbane continua a portare a investimenti di capitale di alto livello. Tuttavia, il Giappone attualmente vede la recessione, che si chiama "Lost 20 years". A causa di ciò, lo stesso livello non dovrebbe continuare in futuro. La mancanza di aspettative positive ha un impatto sugli investimenti.

Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY. Tuttavia, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
7.6%
1.9%
6.4%
1 Q 2025
6.4%
9.4%
-0.2%
4 Q 2024
-0.2%
-8.1%
8.1%
3 Q 2024
8.1%
2.1%
7.4%
2 Q 2024
7.4%
11.6%
6.8%
1 Q 2024
6.8%
13.7%
16.4%
4 Q 2023
16.4%
0.0%
3.4%
3 Q 2023
3.4%
1.9%
4.5%
2 Q 2023
4.5%
5.4%
11.0%
1 Q 2023
11.0%
8.3%
7.7%
4 Q 2022
7.7%
2.8%
9.8%
3 Q 2022
9.8%
3.2%
4.6%
2 Q 2022
4.6%
-6.7%
3.0%
1 Q 2022
3.0%
2.1%
4.3%
4 Q 2021
4.3%
5.8%
1.2%
3 Q 2021
1.2%
2.7%
5.3%
2 Q 2021
5.3%
-6.2%
-7.8%
1 Q 2021
-7.8%
-9.0%
-4.8%
4 Q 2020
-4.8%
-4.0%
-10.6%
3 Q 2020
-10.6%
-3.7%
-11.3%
2 Q 2020
-11.3%
4.9%
0.1%
1 Q 2020
4.3%
-4.2%
-3.5%
4 Q 2019
-3.5%
1.6%
7.1%
3 Q 2019
7.1%
10.5%
1.9%
2 Q 2019
1.9%
0.5%
6.1%
1 Q 2019
6.1%
11.6%
5.7%
4 Q 2018
5.7%
17.5%
4.5%
3 Q 2018
4.5%
4.7%
12.8%
2 Q 2018
12.8%
0.1%
3.4%
1 Q 2018
3.4%
-1.7%
4.3%
4 Q 2017
4.3%
3.8%
4.2%
3 Q 2017
4.2%
6.1%
1.5%
2 Q 2017
1.5%
-1.4%
4.5%
1 Q 2017
4.5%
4.0%
3.8%
4 Q 2016
3.8%
-1.3%
3 Q 2016
-1.3%
3.1%
2 Q 2016
3.1%
4.2%
1 Q 2016
4.2%
8.5%
4 Q 2015
8.5%
11.2%
3 Q 2015
11.2%
5.6%
2 Q 2015
5.6%
7.3%
1 Q 2015
7.3%
2.8%
4 Q 2014
2.8%
5.5%
3 Q 2014
5.5%
3.0%
2 Q 2014
3.0%
7.4%
1 Q 2014
7.4%
4.0%
4 Q 2013
4.0%
1.5%
3 Q 2013
1.5%
0.0%
2 Q 2013
0.0%
-3.9%
1 Q 2013
-3.9%
-8.7%
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

