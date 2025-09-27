CalendarioSezioni

CPI core medio tagliato Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Settore
Prezzi
Medio 2.0% 1.9%
2.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.5%
2.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
Trimmed Mean Core CPI BoJ a/a riflette una variazione dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'IPC, esclusi i prodotti alimentari e l'energia, che sono altamente sensibili alle fluttuazioni stagionali o alla regolamentazione governativa, è considerato il riflesso più affidabile dei prezzi al consumo.

Questo è uno degli approcci alternativi alla valutazione dell'inflazione di fondo. Oltre ad escludere i prezzi dei prodotti e dell'energia altamente volatili, il 10% degli elementi del paniere dei consumatori che hanno le variazioni più piccole dei prezzi e il 10% di quelli con la variazione più elevata sono anche esclusi per calcolare l'IPC Trimmed Mean. Il paniere dei consumatori viene quindi stimato dal set rimanente.

La logica di tale "taglio" è che a volte le variazioni dei prezzi di beni o servizi specifici possono essere troppo grandi o troppo piccole, il che influisce sul valore medio dell'inflazione risultante. Le variazioni di prezzo rilevanti possono distorcere i valori risultanti. Ad esempio, se gli articoli altamente volatili hanno un peso elevato, ciò può influire di conseguenza sui valori medi. Pertanto, tali elementi sono esclusi dal campione calcolato.

L'indice è creato sulla base di indagini statistiche sui prezzi al dettaglio pubblicate dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni. La raccolta delle statistiche iniziò nell'agosto del 1946. Le statistiche generali si riferiscono all'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo. Il trimmed CPI è considerata l'indice più adatto per valutare le tendenze dell'inflazione dei prezzi al consumo a medio termine.

Letture superiori al previsto sono solitamente considerate favorevoli per le quotazioni JPY (dal momento che la BoJ può aumentare i tassi per combattere l'inflazione, che a sua volta può attrarre investimenti esteri).

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CPI core medio tagliato Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
2.0%
1.9%
2.0%
lug 2025
2.0%
2.4%
2.3%
giu 2025
2.3%
2.5%
2.5%
mag 2025
2.5%
2.3%
2.4%
apr 2025
2.4%
2.5%
2.2%
mar 2025
2.2%
2.4%
2.2%
feb 2025
2.2%
2.1%
2.2%
gen 2025
2.2%
1.7%
1.9%
dic 2024
1.9%
1.5%
1.7%
nov 2024
1.7%
1.3%
1.5%
ott 2024
1.5%
1.6%
1.7%
set 2024
1.7%
1.6%
1.8%
ago 2024
1.8%
1.6%
1.8%
lug 2024
1.8%
1.8%
2.1%
giu 2024
2.1%
2.0%
2.1%
mag 2024
2.1%
1.9%
1.8%
apr 2024
1.8%
2.4%
2.2%
mar 2024
2.2%
2.6%
2.3%
feb 2024
2.3%
2.7%
2.6%
gen 2024
2.6%
2.7%
2.6%
dic 2023
2.6%
2.8%
2.7%
nov 2023
2.7%
3.0%
3.0%
ott 2023
3.0%
3.5%
3.4%
set 2023
3.4%
3.4%
3.3%
ago 2023
3.3%
2.9%
3.3%
lug 2023
3.3%
2.7%
3.0%
giu 2023
3.0%
3.4%
3.1%
mag 2023
3.1%
3.4%
3.0%
apr 2023
3.0%
3.1%
2.9%
mar 2023
2.9%
2.4%
2.7%
feb 2023
2.7%
3.3%
3.1%
gen 2023
3.1%
3.4%
3.1%
dic 2022
3.1%
3.2%
2.9%
nov 2022
2.9%
2.9%
2.7%
ott 2022
2.7%
2.1%
2.0%
set 2022
2.0%
2.0%
1.9%
ago 2022
1.9%
1.8%
1.8%
lug 2022
1.8%
1.6%
1.6%
giu 2022
1.6%
1.6%
1.5%
mag 2022
1.5%
1.5%
1.4%
apr 2022
1.4%
1.2%
1.1%
mar 2022
1.1%
0.9%
1.0%
feb 2022
1.0%
0.8%
0.8%
gen 2022
0.8%
1.0%
0.9%
dic 2021
0.9%
0.9%
0.8%
nov 2021
0.8%
0.8%
0.6%
ott 2021
0.6%
0.8%
0.6%
set 2021
0.6%
0.3%
0.3%
ago 2021
0.3%
0.2%
0.2%
lug 2021
0.2%
0.1%
0.0%
123
