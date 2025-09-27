Trimmed Mean Core CPI BoJ a/a riflette una variazione dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'IPC, esclusi i prodotti alimentari e l'energia, che sono altamente sensibili alle fluttuazioni stagionali o alla regolamentazione governativa, è considerato il riflesso più affidabile dei prezzi al consumo.

Questo è uno degli approcci alternativi alla valutazione dell'inflazione di fondo. Oltre ad escludere i prezzi dei prodotti e dell'energia altamente volatili, il 10% degli elementi del paniere dei consumatori che hanno le variazioni più piccole dei prezzi e il 10% di quelli con la variazione più elevata sono anche esclusi per calcolare l'IPC Trimmed Mean. Il paniere dei consumatori viene quindi stimato dal set rimanente.

La logica di tale "taglio" è che a volte le variazioni dei prezzi di beni o servizi specifici possono essere troppo grandi o troppo piccole, il che influisce sul valore medio dell'inflazione risultante. Le variazioni di prezzo rilevanti possono distorcere i valori risultanti. Ad esempio, se gli articoli altamente volatili hanno un peso elevato, ciò può influire di conseguenza sui valori medi. Pertanto, tali elementi sono esclusi dal campione calcolato.

L'indice è creato sulla base di indagini statistiche sui prezzi al dettaglio pubblicate dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni. La raccolta delle statistiche iniziò nell'agosto del 1946. Le statistiche generali si riferiscono all'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo. Il trimmed CPI è considerata l'indice più adatto per valutare le tendenze dell'inflazione dei prezzi al consumo a medio termine.

Letture superiori al previsto sono solitamente considerate favorevoli per le quotazioni JPY (dal momento che la BoJ può aumentare i tassi per combattere l'inflazione, che a sua volta può attrarre investimenti esteri).

