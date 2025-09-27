Calendario Economico
CPI core medio tagliato Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)
|Medio
|2.0%
|1.9%
|
2.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.5%
|
2.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Trimmed Mean Core CPI BoJ a/a riflette una variazione dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'IPC, esclusi i prodotti alimentari e l'energia, che sono altamente sensibili alle fluttuazioni stagionali o alla regolamentazione governativa, è considerato il riflesso più affidabile dei prezzi al consumo.
Questo è uno degli approcci alternativi alla valutazione dell'inflazione di fondo. Oltre ad escludere i prezzi dei prodotti e dell'energia altamente volatili, il 10% degli elementi del paniere dei consumatori che hanno le variazioni più piccole dei prezzi e il 10% di quelli con la variazione più elevata sono anche esclusi per calcolare l'IPC Trimmed Mean. Il paniere dei consumatori viene quindi stimato dal set rimanente.
La logica di tale "taglio" è che a volte le variazioni dei prezzi di beni o servizi specifici possono essere troppo grandi o troppo piccole, il che influisce sul valore medio dell'inflazione risultante. Le variazioni di prezzo rilevanti possono distorcere i valori risultanti. Ad esempio, se gli articoli altamente volatili hanno un peso elevato, ciò può influire di conseguenza sui valori medi. Pertanto, tali elementi sono esclusi dal campione calcolato.
L'indice è creato sulla base di indagini statistiche sui prezzi al dettaglio pubblicate dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni. La raccolta delle statistiche iniziò nell'agosto del 1946. Le statistiche generali si riferiscono all'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo. Il trimmed CPI è considerata l'indice più adatto per valutare le tendenze dell'inflazione dei prezzi al consumo a medio termine.
Letture superiori al previsto sono solitamente considerate favorevoli per le quotazioni JPY (dal momento che la BoJ può aumentare i tassi per combattere l'inflazione, che a sua volta può attrarre investimenti esteri).
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CPI core medio tagliato Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
