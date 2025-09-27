CalendarioSezioni

Banca del Giappone (BoJ) Base Monetaria a/a (Bank of Japan (BoJ) Monetary Base y/y)

Giappone
JPY, Yen giapponese
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Denaro
Basso -4.1% -3.8%
-3.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-3.7%
-4.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Sebbene la Banca del Giappone non sia un organo amministrativo governativo, la politica monetaria è considerata appartenente alla categoria amministrativa ed è considerata conforme al Comitato Amministrativo Indipendente. Mentre la stabilità dei prezzi a lungo termine è macroeconomicamente importante, il settore politico tende a preferire l'adozione di un approccio a breve termine, quindi l'autonomia dal punto di vista della sicurezza di interesse pubblico a lungo termine e della neutralità politica È riconosciuta l'indipendenza.

La Base Monetaria della BoJ a/a riflette una variazione dell'importo totale dello JPY in circolazione (comprese monete e banconote) e su tutti i conti bancari, compresi i conti delle organizzazioni di credito nella banca centrale del paese nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La base monetaria viene utilizzata per generare l'offerta di moneta. Misura le fluttuazioni dell'importo totale dei conti correnti detenuti dalla valuta locale e dalle banche giapponesi in circolazione. Questo indice definisce l'inflazione del paese: all'aumentare dell'offerta di moneta, si verificano spese aggiuntive e porta all'inflazione. Il valore dell'indice al di sopra del valore previsto è considerato positivo per lo yen giapponese.

La Banca del Giappone ha rapidamente aumentato l'offerta di yen giapponesi, ma non ha provocato inflazione. Molti giapponesi tendono a risparmiare denaro, e in particolare gli anziani tendono a preferire i risparmi in contanti, che sono chiamati "Tansu Yokin". Il Giappone è un paese basato sul contante rispetto ad altri paesi sviluppati, ma negli ultimi anni il governo ha sostenuto il movimento verso la mancanza di contanti.

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Banca del Giappone (BoJ) Base Monetaria a/a (Bank of Japan (BoJ) Monetary Base y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-4.1%
-3.8%
-3.9%
lug 2025
-3.9%
-3.5%
-3.5%
giu 2025
-3.5%
-4.8%
-3.4%
mag 2025
-3.4%
-5.0%
-4.8%
apr 2025
-4.8%
-2.5%
-3.1%
mar 2025
-3.1%
-2.2%
-1.8%
feb 2025
-1.8%
-2.9%
-2.5%
gen 2025
-2.5%
0.2%
-1.0%
dic 2024
-1.0%
0.3%
-0.3%
nov 2024
-0.3%
1.5%
-0.3%
ott 2024
-0.3%
-0.2%
-0.1%
set 2024
-0.1%
-1.9%
0.6%
ago 2024
0.6%
-0.9%
1.0%
lug 2024
1.0%
-0.1%
0.6%
giu 2024
0.6%
1.5%
0.9%
mag 2024
0.9%
2.6%
2.1%
apr 2024
2.1%
1.3%
1.6%
mar 2024
1.6%
1.3%
2.4%
feb 2024
2.4%
2.7%
4.8%
gen 2024
4.8%
6.9%
7.8%
dic 2023
7.8%
8.4%
8.9%
nov 2023
8.9%
9.9%
9.0%
ott 2023
9.0%
8.5%
5.6%
set 2023
5.6%
4.1%
1.2%
ago 2023
1.2%
-0.5%
-1.3%
lug 2023
-1.3%
-0.9%
-1.0%
giu 2023
-1.0%
-2.9%
-1.1%
mag 2023
-1.1%
-2.3%
-1.7%
apr 2023
-1.7%
1.1%
-1.0%
mar 2023
-1.0%
1.3%
-1.6%
feb 2023
-1.6%
-1.6%
-3.8%
gen 2023
-3.8%
-6.0%
-6.1%
dic 2022
-6.1%
-8.4%
-6.4%
nov 2022
-6.4%
-8.8%
-6.9%
ott 2022
-6.9%
-4.9%
-3.3%
set 2022
-3.3%
-2.3%
0.4%
ago 2022
0.4%
1.0%
2.8%
lug 2022
2.8%
4.3%
3.9%
giu 2022
3.9%
6.3%
4.6%
mag 2022
4.6%
7.3%
6.6%
apr 2022
6.6%
6.6%
7.9%
mar 2022
7.9%
5.7%
7.6%
feb 2022
7.6%
6.8%
8.4%
gen 2022
8.4%
7.8%
8.3%
dic 2021
8.3%
8.6%
9.3%
nov 2021
9.3%
8.1%
9.9%
ott 2021
9.9%
10.4%
11.7%
set 2021
11.7%
12.6%
14.9%
ago 2021
14.9%
13.1%
15.4%
lug 2021
15.4%
17.1%
19.1%
