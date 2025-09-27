Sebbene la Banca del Giappone non sia un organo amministrativo governativo, la politica monetaria è considerata appartenente alla categoria amministrativa ed è considerata conforme al Comitato Amministrativo Indipendente. Mentre la stabilità dei prezzi a lungo termine è macroeconomicamente importante, il settore politico tende a preferire l'adozione di un approccio a breve termine, quindi l'autonomia dal punto di vista della sicurezza di interesse pubblico a lungo termine e della neutralità politica È riconosciuta l'indipendenza.

La Base Monetaria della BoJ a/a riflette una variazione dell'importo totale dello JPY in circolazione (comprese monete e banconote) e su tutti i conti bancari, compresi i conti delle organizzazioni di credito nella banca centrale del paese nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La base monetaria viene utilizzata per generare l'offerta di moneta. Misura le fluttuazioni dell'importo totale dei conti correnti detenuti dalla valuta locale e dalle banche giapponesi in circolazione. Questo indice definisce l'inflazione del paese: all'aumentare dell'offerta di moneta, si verificano spese aggiuntive e porta all'inflazione. Il valore dell'indice al di sopra del valore previsto è considerato positivo per lo yen giapponese.

La Banca del Giappone ha rapidamente aumentato l'offerta di yen giapponesi, ma non ha provocato inflazione. Molti giapponesi tendono a risparmiare denaro, e in particolare gli anziani tendono a preferire i risparmi in contanti, che sono chiamati "Tansu Yokin". Il Giappone è un paese basato sul contante rispetto ad altri paesi sviluppati, ma negli ultimi anni il governo ha sostenuto il movimento verso la mancanza di contanti.

Ultimi valori: