Overtime Pay Giappone a/a (Japan Overtime Pay y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (Ministry of Health, Labour and Welfare)
Settore
Lavoro
Basso 3.3% 0.4%
0.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.6%
3.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La Retribuzione degli Straordinari a/a riflette un cambiamento nelle retribuzioni extra per le ore di straordinario ai dipendenti giapponesi nel mese corrente rispetto allo stesso mese di un anno fa.

La durata normale di una settimana lavorativa in Giappone è di 40 ore. Se un dipendente lavora più di 40 ore settimanali, la società deve pagare gli straordinari al dipendente (a meno che non lavori in una posizione dirigenziale). Se i dipendenti dell'azienda fanno gli straordinari su base regolare, la società dovrebbe preparare un accordo separato e fornirlo all'Ufficio di ispezione degli standard di lavoro. Le retribuzioni degli straordinari in Giappone sono fissate in conformità con il diritto del lavoro e dipendono dal tempo lavorato.

Tuttavia, la retribuzione degli straordinari spesso non viene pagata equamente in Giappone, ma molti giapponesi non scioperano o cambiano lavoro, poiché si ritiene nella società giapponese che frequenti cambi di lavoro possano influire negativamente sull'ulteriore occupazione.

In Giappone, nonostante la ripresa economica, i salari dei lavoratori, compresi gli straordinari, sono stati lenti. Il Giappone era chiamato una società di tutta la classe media e molte persone avevano redditi simili, ma il divario si è ampliato dagli anni 2000. Pertanto, la distribuzione del reddito salariale è un grafico con due montagne.

In generale, la crescita dei salari e degli straordinari riflette l'espansione dell'economia. Tuttavia, poiché questi dati non cambiano molto in Giappone, l'impatto dell'indicatore della Retribuzione degli Straordinari sulle quotazioni in valuta nazionale è piuttosto piccolo.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Overtime Pay Giappone a/a (Japan Overtime Pay y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
3.3%
0.4%
0.5%
giu 2025
0.9%
0.4%
1.4%
mag 2025
1.0%
1.1%
1.3%
apr 2025
0.8%
1.6%
-0.4%
mar 2025
-1.1%
0.1%
2.4%
feb 2025
2.2%
0.8%
1.5%
gen 2025
3.1%
0.1%
0.8%
dic 2024
1.3%
0.4%
1.4%
nov 2024
1.6%
0.5%
0.7%
ott 2024
1.4%
0.3%
-0.9%
set 2024
-0.4%
0.3%
1.7%
ago 2024
2.6%
0.0%
-0.2%
lug 2024
-0.1%
0.1%
0.9%
giu 2024
1.3%
0.7%
0.9%
mag 2024
2.3%
0.2%
-1.2%
apr 2024
-0.6%
-1.2%
-0.5%
mar 2024
-1.5%
0.3%
-1.6%
feb 2024
-1.0%
0.4%
gen 2024
0.4%
-0.7%
dic 2023
-0.7%
1.3%
0.2%
nov 2023
0.9%
-1.4%
-0.7%
ott 2023
-0.1%
1.9%
-0.5%
set 2023
0.7%
0.8%
0.2%
ago 2023
1.0%
-2.2%
0.0%
lug 2023
0.5%
3.4%
1.9%
giu 2023
2.3%
-0.1%
0.5%
mag 2023
0.4%
0.4%
-0.7%
apr 2023
-0.3%
1.4%
1.2%
mar 2023
1.1%
1.4%
1.2%
feb 2023
1.7%
2.0%
0.5%
gen 2023
1.1%
4.1%
2.9%
dic 2022
3.0%
6.6%
5.4%
nov 2022
5.2%
7.4%
7.7%
ott 2022
7.9%
5.6%
6.8%
set 2022
6.7%
4.5%
4.1%
ago 2022
4.3%
5.3%
4.7%
lug 2022
4.7%
5.7%
4.8%
giu 2022
5.8%
5.7%
5.3%
mag 2022
5.5%
4.2%
5.0%
apr 2022
5.9%
4.2%
4.2%
mar 2022
2.5%
5.1%
4.9%
feb 2022
5.8%
4.6%
4.3%
gen 2022
4.4%
3.3%
5.2%
dic 2021
4.8%
-3.6%
2.9%
nov 2021
2.7%
5.5%
2.3%
ott 2021
1.8%
19.9%
4.6%
set 2021
4.4%
22.2%
6.0%
ago 2021
6.5%
7.9%
11.6%
lug 2021
12.2%
4.4%
18.0%
giu 2021
18.3%
14.0%
19.9%
123
