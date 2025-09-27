La Retribuzione degli Straordinari a/a riflette un cambiamento nelle retribuzioni extra per le ore di straordinario ai dipendenti giapponesi nel mese corrente rispetto allo stesso mese di un anno fa.

La durata normale di una settimana lavorativa in Giappone è di 40 ore. Se un dipendente lavora più di 40 ore settimanali, la società deve pagare gli straordinari al dipendente (a meno che non lavori in una posizione dirigenziale). Se i dipendenti dell'azienda fanno gli straordinari su base regolare, la società dovrebbe preparare un accordo separato e fornirlo all'Ufficio di ispezione degli standard di lavoro. Le retribuzioni degli straordinari in Giappone sono fissate in conformità con il diritto del lavoro e dipendono dal tempo lavorato.

Tuttavia, la retribuzione degli straordinari spesso non viene pagata equamente in Giappone, ma molti giapponesi non scioperano o cambiano lavoro, poiché si ritiene nella società giapponese che frequenti cambi di lavoro possano influire negativamente sull'ulteriore occupazione.

In Giappone, nonostante la ripresa economica, i salari dei lavoratori, compresi gli straordinari, sono stati lenti. Il Giappone era chiamato una società di tutta la classe media e molte persone avevano redditi simili, ma il divario si è ampliato dagli anni 2000. Pertanto, la distribuzione del reddito salariale è un grafico con due montagne.

In generale, la crescita dei salari e degli straordinari riflette l'espansione dell'economia. Tuttavia, poiché questi dati non cambiano molto in Giappone, l'impatto dell'indicatore della Retribuzione degli Straordinari sulle quotazioni in valuta nazionale è piuttosto piccolo.

Ultimi valori: