Housing Starts a/a riflette i cambiamenti nel numero di nuovi progetti di edilizia residenziale, iniziati nel mese riportato, rispetto allo stesso mese di un anno fa. Il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo pubblica i dati rilevanti l'ultimo giorno del mese segnalato.

I dati delle costruzioni sono difficili da confrontare su base mensile, poiché i volumi dipendono fortemente dalla stagione e da altri fattori. Ad esempio, i volumi di costruzione in Giappone aumentano dopo la stagione delle piogge e in estate; nelle regioni più fredde le costruzioni diminuiscono significativamente nel tardo autunno. Pertanto, le dinamiche di costruzione si riflettono meglio negli indicatori anno su anno.

Prima di iniziare la costruzione, un'azienda dovrebbe presentare un avviso di inizio costruzione. L'indicatore viene calcolato in base a questi avvisi. Le aziende indicano l'area di costruzione e i costi stimati, il che consente di valutare l'impatto su altri tipi di attività produttive (ad esempio, la produzione di materiali da costruzione) e l'occupazione nel settore delle costruzioni. Inoltre, un aumento della domanda di nuove case può portare ad un aumento della domanda di altri prodotti necessari ai nuovi acquirenti di case, come nuovi mobili, elettrodomestici, ecc. In generale, un aumento della domanda di nuove case indica la crescita del benessere della popolazione.

Pertanto, letture più elevate degli inizi delle abitazioni potrebbero avere un impatto positivo sulle quotazioni dello yen giapponese.

