L'Indice dei Prezzi del PIL (Prodotto Interno Lordo) (deflatore) a/a misura una variazione dei prezzi finali di tutti i beni prodotti nel paese per il trimestre specificato rispetto al trimestre simile dell'anno precedente. A differenza dell'indice dei prezzi al consumo, il deflatore del PIL non include i prezzi all'importazione. I dati sono pubblicati due mesi dopo il periodo di riferimento.

Il PIL è un'indicazione numerica del potere dell'economia nazionale. Attualmente il Giappone è il terzo paese più grande nella classifica del PIL mondiale, dopo Stati Uniti e Cina.

L'Indice dei Prezzi del PIL è considerato il principale indicatore della pressione inflazionistica ed è il principale indicatore utilizzato dalle banche giapponesi per misurare l'inflazione. Poiché questo indice è il rapporto tra il PIL nominale che ignora le fluttuazioni dei prezzi e il PIL reale che include le fluttuazioni dei prezzi, l'indice dei prezzi del PIL rappresenta anche il rapporto tra le fluttuazioni dei prezzi.

Quando il PIL nominale e il PIL reale sono gli stessi, i prezzi non fluttuano più che nell'anno standard. Quando i dati del PIL nominale sono superiori al PIL reale, è probabile che l'inflazione sia maggiore rispetto all'anno base, causando un aumento dei prezzi. Nel caso opposto, i prezzi stanno scendendo e si verifica la deflazione.

Ultimi valori: