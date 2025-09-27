Calendario Economico
Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) Indice dei Prezzi a/a (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)
|Medio
|3.0%
|3.0%
|
3.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.8%
|
3.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi del PIL (Prodotto Interno Lordo) (deflatore) a/a misura una variazione dei prezzi finali di tutti i beni prodotti nel paese per il trimestre specificato rispetto al trimestre simile dell'anno precedente. A differenza dell'indice dei prezzi al consumo, il deflatore del PIL non include i prezzi all'importazione. I dati sono pubblicati due mesi dopo il periodo di riferimento.
Il PIL è un'indicazione numerica del potere dell'economia nazionale. Attualmente il Giappone è il terzo paese più grande nella classifica del PIL mondiale, dopo Stati Uniti e Cina.
L'Indice dei Prezzi del PIL è considerato il principale indicatore della pressione inflazionistica ed è il principale indicatore utilizzato dalle banche giapponesi per misurare l'inflazione. Poiché questo indice è il rapporto tra il PIL nominale che ignora le fluttuazioni dei prezzi e il PIL reale che include le fluttuazioni dei prezzi, l'indice dei prezzi del PIL rappresenta anche il rapporto tra le fluttuazioni dei prezzi.
Quando il PIL nominale e il PIL reale sono gli stessi, i prezzi non fluttuano più che nell'anno standard. Quando i dati del PIL nominale sono superiori al PIL reale, è probabile che l'inflazione sia maggiore rispetto all'anno base, causando un aumento dei prezzi. Nel caso opposto, i prezzi stanno scendendo e si verifica la deflazione.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) Indice dei Prezzi a/a (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
