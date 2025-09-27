CalendarioSezioni

Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) Indice dei Prezzi a/a (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office)
Settore
Prezzi
Medio 3.0% 3.0%
3.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.8%
3.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi del PIL (Prodotto Interno Lordo) (deflatore) a/a misura una variazione dei prezzi finali di tutti i beni prodotti nel paese per il trimestre specificato rispetto al trimestre simile dell'anno precedente. A differenza dell'indice dei prezzi al consumo, il deflatore del PIL non include i prezzi all'importazione. I dati sono pubblicati due mesi dopo il periodo di riferimento.

Il PIL è un'indicazione numerica del potere dell'economia nazionale. Attualmente il Giappone è il terzo paese più grande nella classifica del PIL mondiale, dopo Stati Uniti e Cina.

L'Indice dei Prezzi del PIL è considerato il principale indicatore della pressione inflazionistica ed è il principale indicatore utilizzato dalle banche giapponesi per misurare l'inflazione. Poiché questo indice è il rapporto tra il PIL nominale che ignora le fluttuazioni dei prezzi e il PIL reale che include le fluttuazioni dei prezzi, l'indice dei prezzi del PIL rappresenta anche il rapporto tra le fluttuazioni dei prezzi.

Quando il PIL nominale e il PIL reale sono gli stessi, i prezzi non fluttuano più che nell'anno standard. Quando i dati del PIL nominale sono superiori al PIL reale, è probabile che l'inflazione sia maggiore rispetto all'anno base, causando un aumento dei prezzi. Nel caso opposto, i prezzi stanno scendendo e si verifica la deflazione.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) Indice dei Prezzi a/a (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
3.0%
3.0%
3.0%
2 Q 2025 prelim.
3.0%
3.1%
3.3%
1 Q 2025
3.3%
3.3%
3.3%
1 Q 2025 prelim.
3.3%
2.2%
2.9%
4 Q 2024
2.9%
2.8%
2.8%
4 Q 2024 prelim.
2.8%
3.2%
2.4%
3 Q 2024
2.4%
2.5%
2.5%
3 Q 2024 prelim.
2.5%
2.2%
3.1%
2 Q 2024
3.2%
3.0%
3.0%
2 Q 2024 prelim.
3.0%
3.0%
3.4%
1 Q 2024
3.4%
3.6%
3.6%
1 Q 2024 prelim.
3.6%
4.0%
3.9%
4 Q 2023
3.9%
3.8%
3.8%
4 Q 2023 prelim.
3.8%
5.8%
5.2%
3 Q 2023
5.3%
5.1%
5.1%
3 Q 2023 prelim.
5.1%
4.2%
3.5%
2 Q 2023
3.5%
3.4%
3.4%
2 Q 2023 prelim.
3.4%
2.0%
2.0%
1 Q 2023
2.0%
2.0%
2.0%
1 Q 2023 prelim.
2.0%
1.2%
1.2%
4 Q 2022
1.2%
1.1%
1.1%
4 Q 2022 prelim.
1.1%
-0.3%
-0.4%
3 Q 2022
-0.3%
-0.5%
-0.5%
3 Q 2022 prelim.
-0.5%
-0.2%
-0.4%
2 Q 2022
-0.3%
-0.4%
-0.4%
2 Q 2022 prelim.
-0.4%
-0.2%
-0.5%
1 Q 2022
-0.5%
-0.4%
-0.4%
1 Q 2022 prelim.
-0.4%
-1.2%
-1.3%
4 Q 2021
-1.3%
-1.3%
-1.3%
4 Q 2021 prelim.
-1.3%
-1.2%
-1.2%
3 Q 2021
-1.2%
-1.1%
-1.1%
3 Q 2021 prelim.
-1.1%
-1.3%
-1.1%
2 Q 2021
-1.1%
-0.7%
-0.7%
2 Q 2021 prelim.
-0.7%
-0.4%
-0.1%
1 Q 2021
-0.1%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2021 prelim.
-0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2020
0.3%
0.2%
0.2%
4 Q 2020 prelim.
0.2%
1.1%
1.2%
3 Q 2020
1.2%
1.1%
1.1%
3 Q 2020 prelim.
1.1%
1.3%
1.4%
2 Q 2020
1.3%
1.5%
1.5%
2 Q 2020 prelim.
1.5%
0.9%
0.9%
1 Q 2020
0.9%
1.0%
0.9%
1 Q 2020
0.9%
0.9%
0.9%
1 Q 2020 prelim.
0.9%
1.0%
1.2%
4 Q 2019
1.2%
1.3%
1.3%
4 Q 2019 prelim.
1.3%
0.9%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
0.6%
0.6%
3 Q 2019 prelim.
0.6%
0.6%
2 Q 2019
0.4%
0.4%
0.4%
123
