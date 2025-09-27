Il PIL del Giappone è calcolato utilizzando diverse componenti, tra cui i consumi privati, la spesa pubblica, il costo di tutte le società e le esportazioni nette del paese (esportazione di beni e servizi). Il Contributo delle Esportazioni Nette al PIL t/t riflette la variazione percentuale di questa componente del PIL nel trimestre riportato rispetto al trimestre precedente.

L'esportazione netta è calcolata come la differenza tra l'esportazione e l'importazione del paese, mentre il suo contributo al PIL è calcolato come la razione tra la crescita delle esportazioni nette e la crescita del PIL.

Il Giappone è la quarta azienda per esportazione, quindi le esportazioni del paese influenzano le dinamiche del PIL. Il valore positivo delle esportazioni nette aumenta il PIL, mentre un valore negativo lo diminuisce. Gli analisti tracciano i prossimi dati sulle esportazioni in quanto potrebbero suggerire un'ulteriore variazione del PIL per il trimestre di riferimento.

Poiché la crescita del PIL è favorevole per l'economia, la crescita delle Esportazioni Nette Contributo al PIL può avere un effetto positivo sullo yen giapponese.

Ultimi valori: