Il nome ufficiale di Tankan è "indagine di osservazione economica a breve termine". Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria. Viene implementato trimestralmente per circa 10.000 aziende in tutto il paese.

Tankan esamina gli elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale. Il calcolo si basa su un sondaggio condotto tra i principali rappresentanti del settore, escluso il settore finanziario. Ciò riflette le previsioni delle società di servizi sulla crescita economica e sul ritmo del contesto imprenditoriale per il prossimo trimestre.

Vengono valutati l'ambiente imprenditoriale, la domanda e l'offerta, gli ordini, l'occupazione, il reddito, le imposte e lo stato del credito. L'industria dell'energia elettrica e del gas, l'industria dei trasporti e delle telecomunicazioni, l'industria all'ingrosso e al dettaglio, l'industria delle costruzioni e il settore immobiliare sono classificati come industrie non manifatturiere.

Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook annunciato dal National Short-term Economic Survey (Tankan) della Banca del Giappone è un indicatore che determina le condizioni generali dell'industria dei servizi giapponese.

