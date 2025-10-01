Calendario Economico
Tankan Large Non-Manufacturing Outlook Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)
|Basso
|28
|28
|
27
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|28
|
28
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il nome ufficiale di Tankan è "indagine di osservazione economica a breve termine". Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria. Viene implementato trimestralmente per circa 10.000 aziende in tutto il paese.
Tankan esamina gli elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale. Il calcolo si basa su un sondaggio condotto tra i principali rappresentanti del settore, escluso il settore finanziario. Ciò riflette le previsioni delle società di servizi sulla crescita economica e sul ritmo del contesto imprenditoriale per il prossimo trimestre.
Vengono valutati l'ambiente imprenditoriale, la domanda e l'offerta, gli ordini, l'occupazione, il reddito, le imposte e lo stato del credito. L'industria dell'energia elettrica e del gas, l'industria dei trasporti e delle telecomunicazioni, l'industria all'ingrosso e al dettaglio, l'industria delle costruzioni e il settore immobiliare sono classificati come industrie non manifatturiere.
Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook annunciato dal National Short-term Economic Survey (Tankan) della Banca del Giappone è un indicatore che determina le condizioni generali dell'industria dei servizi giapponese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tankan Large Non-Manufacturing Outlook Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress