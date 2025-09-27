CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero au Jibun Bank Giappone (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 49.7 49.4
48.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
49.4
49.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Markit Manufacturing PMI riflette il contesto imprenditoriale nel settore industriale giapponese. L'indice viene calcolato mensilmente sulla base di sondaggi del manager dell'azienda manifatturiera su nuovi ordini, vendite, inventario, fornitori e prospettive del settore. Questo misura il livello di attività dei responsabili degli acquisti nel settore manifatturiero.

Le indagini PMI di Markit selezionano le aziende che sono rappresentative delle principali industrie in ciascun paese e riflettono in modo appropriato le condizioni di business e forniscono il materiale che determina il cambiamento aziendale in un momento precedente rispetto ad altri indicatori economici. Il sondaggio presenta le stesse domande sugli stessi articoli in tutti i paesi e le regioni oggetto di indagine, in modo che i dati di diversi paesi possano essere confrontati.

Una lettura superiore a 50 indica un'espansione del settore; inferiore a 50 indica contrazione.

Poiché i responsabili degli acquisti in genere hanno accesso anticipato ai dati sulle loro prestazioni, i trader stanno esaminando attentamente queste versioni. Il PMI è visto come un indicatore principale dello sviluppo economico complessivo.

Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero au Jibun Bank Giappone (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
49.7
49.4
48.8
lug 2025
48.8
49.5
50.4
giu 2025
50.4
48.7
49.0
mag 2025
49.0
48.7
48.7
apr 2025
48.7
48.7
48.3
mar 2025
48.3
48.9
49.0
feb 2025
49.0
49.1
48.8
gen 2025
48.8
49.3
49.5
dic 2024
49.5
50.0
49.0
nov 2024
49.0
46.0
49.2
ott 2024
49.2
50.2
49.7
set 2024
49.7
50.0
49.8
ago 2024
49.8
49.7
49.1
lug 2024
49.1
50.4
50.0
giu 2024
50.0
49.4
50.4
mag 2024
50.4
48.9
49.6
apr 2024
49.6
47.8
48.2
mar 2024
48.2
47.6
47.2
feb 2024
47.2
47.9
48.0
gen 2024
48.0
47.8
47.9
dic 2023
47.9
47.7
47.7
dic 2023 prelim.
47.7
48.2
48.3
nov 2023
48.3
48.1
48.1
nov 2023 prelim.
48.1
48.6
48.7
ott 2023
48.7
48.5
48.5
ott 2023 prelim.
48.5
48.5
48.5
set 2023
48.5
48.6
48.6
set 2023 prelim.
48.6
49.6
49.6
ago 2023
49.6
49.7
49.7
ago 2023 prelim.
49.7
49.5
49.6
lug 2023
49.6
49.4
49.4
lug 2023 prelim.
49.4
49.8
49.8
giu 2023
49.8
49.8
49.8
giu 2023 prelim.
49.8
50.7
50.6
mag 2023
50.6
50.8
50.8
mag 2023 prelim.
50.8
49.5
49.5
apr 2023
49.5
49.5
49.5
apr 2023 prelim.
49.5
48.9
49.2
mar 2023
49.2
48.6
48.6
mar 2023 prelim.
48.6
47.5
47.7
feb 2023
47.7
47.4
47.4
feb 2023 prelim.
47.4
48.9
48.9
gen 2023
48.9
48.9
48.9
gen 2023 prelim.
48.9
48.9
48.9
dic 2022
48.9
48.8
48.8
dic 2022 prelim.
48.8
48.0
49.0
nov 2022
49.0
49.4
49.4
nov 2022 prelim.
49.4
50.7
50.7
ott 2022
50.7
50.7
50.7
ott 2022 prelim.
50.7
50.4
50.8
1234567
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento