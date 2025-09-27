Calendario Economico
Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero au Jibun Bank Giappone (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Basso
|49.7
|49.4
|
48.8
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|49.4
|
49.7
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Markit Manufacturing PMI riflette il contesto imprenditoriale nel settore industriale giapponese. L'indice viene calcolato mensilmente sulla base di sondaggi del manager dell'azienda manifatturiera su nuovi ordini, vendite, inventario, fornitori e prospettive del settore. Questo misura il livello di attività dei responsabili degli acquisti nel settore manifatturiero.
Le indagini PMI di Markit selezionano le aziende che sono rappresentative delle principali industrie in ciascun paese e riflettono in modo appropriato le condizioni di business e forniscono il materiale che determina il cambiamento aziendale in un momento precedente rispetto ad altri indicatori economici. Il sondaggio presenta le stesse domande sugli stessi articoli in tutti i paesi e le regioni oggetto di indagine, in modo che i dati di diversi paesi possano essere confrontati.
Una lettura superiore a 50 indica un'espansione del settore; inferiore a 50 indica contrazione.
Poiché i responsabili degli acquisti in genere hanno accesso anticipato ai dati sulle loro prestazioni, i trader stanno esaminando attentamente queste versioni. Il PMI è visto come un indicatore principale dello sviluppo economico complessivo.
Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero au Jibun Bank Giappone (PMI) (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
