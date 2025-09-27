Il Salario Reale a/a è calcolato come il rapporto tra l'indice del salario nominale e l'indice dei prezzi al consumo, e quindi riflette la quantità di beni e servizi che possono essere acquistati per il salario nominale, cioè riflette il potere d'acquisto reale del salario nominale. L'indice mostra una variazione percentuale del salario reale nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa.

Per il calcolo dell'indicatore, i dati sui salari nominali sono raccolti dall'indagine mensile sul lavoro condotta dal Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare tra le aziende con 5 o più dipendenti.

A fronte di un aumento inflazionistico, i salari reali possono scendere anche se i salari nominali crescono. Una diminuzione del valore dell'indice indica una diminuzione del potere d'acquisto della popolazione. La riduzione dei consumi, a sua volta, è vista come un fattore negativo per l'economia nazionale. Pertanto, la diminuzione dell'indice può influire negativamente sulle quotazioni dello yen giapponese, mentre la crescita dell'indice è vista come positiva per la valuta nazionale.

Ultimi valori: