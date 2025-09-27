Calendario Economico
Salario Reale Giappone a/a (Japan Real Wage y/y)
|Basso
|0.5%
|-2.3%
|
-0.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.2%
|
0.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Salario Reale a/a è calcolato come il rapporto tra l'indice del salario nominale e l'indice dei prezzi al consumo, e quindi riflette la quantità di beni e servizi che possono essere acquistati per il salario nominale, cioè riflette il potere d'acquisto reale del salario nominale. L'indice mostra una variazione percentuale del salario reale nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa.
Per il calcolo dell'indicatore, i dati sui salari nominali sono raccolti dall'indagine mensile sul lavoro condotta dal Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare tra le aziende con 5 o più dipendenti.
A fronte di un aumento inflazionistico, i salari reali possono scendere anche se i salari nominali crescono. Una diminuzione del valore dell'indice indica una diminuzione del potere d'acquisto della popolazione. La riduzione dei consumi, a sua volta, è vista come un fattore negativo per l'economia nazionale. Pertanto, la diminuzione dell'indice può influire negativamente sulle quotazioni dello yen giapponese, mentre la crescita dell'indice è vista come positiva per la valuta nazionale.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Salario Reale Giappone a/a (Japan Real Wage y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
