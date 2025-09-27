Calendario Economico
Spesa delle Famiglie Giappone a/a (Japan Household Spending y/y)
|Medio
|1.4%
|-0.2%
|
1.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.5%
|
1.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice di Spesa delle Famiglie giapponesi a/a misura la spesa totale delle famiglie giapponesi in un dato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice è calcolato sulla base di un campione statistico di famiglie domestiche.
Il calcolo include le spese per cibo, alloggio, servizi pubblici, mobili, abbigliamento, salute, istruzione, trasporti, comunicazioni, attività ricreative, ecc. Il Giappone è caratterizzato dal basso prezzo del cibo e dall'alto prezzo della comunicazione tra i paesi sviluppati.
La spesa delle famiglie misura le variazioni dei valori corretti per l'inflazione per tutte le spese dei consumatori. L'indice è visto come un indicatore della crescita economica e dell'ottimismo dei consumatori. Permette di misurare il livello di inflazione nel paese. Si pensa che l'attività di consumo sia stata soppressa negli ultimi anni a causa del graduale aumento dei prezzi nonostante la mancanza di aumenti salariali.
Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spesa delle Famiglie Giappone a/a (Japan Household Spending y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
