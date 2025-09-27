CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

M3 Money Stock Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Settore
Denaro
Basso 0.8%
0.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Money Stock M3 della Banca del Giappone a/a riflette l'intera quantità di denaro che circola nell'economia del paese. L'indice riflette le variazioni delle azioni monetarie nel mese in un dato rispetto allo stesso mese di un anno fa.

Il money stock M3 comprende liquidità e attività residue che imprese e privati possono utilizzare per effettuare pagamenti, nonché depositi presso istituti di deposito e depositi a tempo. Il calcolo ha lo scopo di coprire l'intera quantità di denaro detenuta da famiglie private, società non finanziarie, governi locali e imprese municipali. Il calcolo non include i depositi, ecc. detenuti dal governo centrale, dagli istituti di deposito, dalle compagnie di assicurazione, dalle istituzioni finanziarie governative, dalle società di holding bancarie e assicurative, nonché dai non residenti.

La struttura del money stock è in continua evoluzione. Ad esempio, la percentuale di denaro contante è ridotta.

L'indicatore M3 Money Stock caratterizza l'inflazione nel paese. L'eccesso di crescita dell'offerta di moneta può potenzialmente causare inflazione e generare timori che il governo possa stringere la crescita monetaria consentendo ai tassi di interesse di aumentare, il che a sua volta abbassa i prezzi futuri. In Giappone, le decisioni della Banca del Giappone di aumentare il volume dello yen giapponese potrebbero non portare necessariamente all'inflazione, poiché molti giapponesi tendono a risparmiare denaro, e in particolare gli anziani tendono a preferire i risparmi in contanti, che sono chiamati "Tansu Yokin".

Un indice superiore al previsto può essere visto come positivo/rialzista per JPY, ma questa relazione non è considerata affidabile.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"M3 Money Stock Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.8%
0.6%
lug 2025
0.6%
0.4%
giu 2025
0.4%
0.2%
mag 2025
0.2%
0.1%
apr 2025
0.1%
0.4%
mar 2025
0.4%
0.7%
feb 2025
0.7%
0.8%
gen 2025
0.8%
0.9%
dic 2024
0.8%
0.7%
nov 2024
0.7%
0.7%
ott 2024
0.7%
0.7%
set 2024
0.8%
0.8%
ago 2024
0.9%
1.0%
lug 2024
0.9%
1.0%
giu 2024
1.0%
1.3%
mag 2024
1.3%
1.6%
apr 2024
1.6%
1.8%
mar 2024
1.8%
1.8%
feb 2024
1.8%
1.8%
gen 2024
1.8%
1.7%
dic 2023
1.7%
1.7%
nov 2023
1.7%
1.8%
ott 2023
1.8%
1.8%
set 2023
1.8%
1.9%
ago 2023
1.9%
1.9%
lug 2023
1.9%
2.0%
giu 2023
2.1%
2.1%
mag 2023
2.1%
2.1%
apr 2023
2.1%
2.1%
mar 2023
2.1%
2.2%
feb 2023
2.2%
2.3%
gen 2023
2.3%
2.5%
dic 2022
2.5%
2.7%
nov 2022
2.7%
2.6%
ott 2022
2.6%
2.8%
set 2022
2.9%
3.0%
ago 2022
3.0%
3.0%
lug 2022
3.0%
3.0%
giu 2022
3.0%
2.9%
mag 2022
2.9%
3.1%
apr 2022
3.2%
3.1%
mar 2022
3.1%
3.2%
feb 2022
3.2%
3.3%
gen 2022
3.3%
3.4%
dic 2021
3.4%
3.5%
nov 2021
3.6%
3.7%
ott 2021
3.7%
3.7%
set 2021
3.8%
4.1%
ago 2021
4.2%
4.6%
lug 2021
4.6%
5.1%
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento