Il Money Stock M3 della Banca del Giappone a/a riflette l'intera quantità di denaro che circola nell'economia del paese. L'indice riflette le variazioni delle azioni monetarie nel mese in un dato rispetto allo stesso mese di un anno fa.

Il money stock M3 comprende liquidità e attività residue che imprese e privati possono utilizzare per effettuare pagamenti, nonché depositi presso istituti di deposito e depositi a tempo. Il calcolo ha lo scopo di coprire l'intera quantità di denaro detenuta da famiglie private, società non finanziarie, governi locali e imprese municipali. Il calcolo non include i depositi, ecc. detenuti dal governo centrale, dagli istituti di deposito, dalle compagnie di assicurazione, dalle istituzioni finanziarie governative, dalle società di holding bancarie e assicurative, nonché dai non residenti.

La struttura del money stock è in continua evoluzione. Ad esempio, la percentuale di denaro contante è ridotta.

L'indicatore M3 Money Stock caratterizza l'inflazione nel paese. L'eccesso di crescita dell'offerta di moneta può potenzialmente causare inflazione e generare timori che il governo possa stringere la crescita monetaria consentendo ai tassi di interesse di aumentare, il che a sua volta abbassa i prezzi futuri. In Giappone, le decisioni della Banca del Giappone di aumentare il volume dello yen giapponese potrebbero non portare necessariamente all'inflazione, poiché molti giapponesi tendono a risparmiare denaro, e in particolare gli anziani tendono a preferire i risparmi in contanti, che sono chiamati "Tansu Yokin".

Un indice superiore al previsto può essere visto come positivo/rialzista per JPY, ma questa relazione non è considerata affidabile.

Ultimi valori: