Le Vendite della Grande Distribuzione a/a riflettono le variazioni del valore totale delle merci vendute nei grandi negozi, supermercati e ipermercati in Giappone, nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'indice valuta i livelli di consumo e di fiducia dei consumatori. Viene utilizzato per valutare il livello di spesa dei consumatori, l'inflazione e lo sviluppo economico nel paese. La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni dello yen giapponese.

Le Vendite della Grande Distribuzione rilasciate dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria catturano il valore totale delle merci vendute nei grandi negozi, nelle catene di minimarket e nei supermercati. L'indice è un importante indicatore del consumo personale. È anche correlato alla fiducia dei consumatori ed è considerato un indicatore del ritmo dell'economia giapponese.

Negli ultimi anni, il funzionamento dei rivenditori giapponesi è diventato più difficile a causa dei negozi online affiliati all'estero. Con la diffusione degli smartphone dal 2010, le masse, che originariamente non avevano competenze informatiche, hanno anche iniziato a utilizzare i rivenditori su Internet. Ciò ha un impatto negativo sui rivenditori giapponesi.

Ultimi valori: