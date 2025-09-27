Calendario Economico
Vendite della Grande Distribuzione Giappone a/a (Japan Large Retailer's Sales y/y)
|Medio
|0.4%
|0.7%
|
-0.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.4%
|
0.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Vendite della Grande Distribuzione a/a riflettono le variazioni del valore totale delle merci vendute nei grandi negozi, supermercati e ipermercati in Giappone, nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
L'indice valuta i livelli di consumo e di fiducia dei consumatori. Viene utilizzato per valutare il livello di spesa dei consumatori, l'inflazione e lo sviluppo economico nel paese. La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni dello yen giapponese.
Le Vendite della Grande Distribuzione rilasciate dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria catturano il valore totale delle merci vendute nei grandi negozi, nelle catene di minimarket e nei supermercati. L'indice è un importante indicatore del consumo personale. È anche correlato alla fiducia dei consumatori ed è considerato un indicatore del ritmo dell'economia giapponese.
Negli ultimi anni, il funzionamento dei rivenditori giapponesi è diventato più difficile a causa dei negozi online affiliati all'estero. Con la diffusione degli smartphone dal 2010, le masse, che originariamente non avevano competenze informatiche, hanno anche iniziato a utilizzare i rivenditori su Internet. Ciò ha un impatto negativo sui rivenditori giapponesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite della Grande Distribuzione Giappone a/a (Japan Large Retailer's Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress