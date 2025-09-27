CalendarioSezioni

Vendite della Grande Distribuzione Giappone a/a (Japan Large Retailer's Sales y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria. (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Settore
Consumatore
Medio 0.4% 0.7%
-0.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.4%
0.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Le Vendite della Grande Distribuzione a/a riflettono le variazioni del valore totale delle merci vendute nei grandi negozi, supermercati e ipermercati in Giappone, nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

  L'indice valuta i livelli di consumo e di fiducia dei consumatori. Viene utilizzato per valutare il livello di spesa dei consumatori, l'inflazione e lo sviluppo economico nel paese. La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni dello yen giapponese.

Le Vendite della Grande Distribuzione rilasciate dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria catturano il valore totale delle merci vendute nei grandi negozi, nelle catene di minimarket e nei supermercati. L'indice è un importante indicatore del consumo personale. È anche correlato alla fiducia dei consumatori ed è considerato un indicatore del ritmo dell'economia giapponese.

Negli ultimi anni, il funzionamento dei rivenditori giapponesi è diventato più difficile a causa dei negozi online affiliati all'estero. Con la diffusione degli smartphone dal 2010, le masse, che originariamente non avevano competenze informatiche, hanno anche iniziato a utilizzare i rivenditori su Internet. Ciò ha un impatto negativo sui rivenditori giapponesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite della Grande Distribuzione Giappone a/a (Japan Large Retailer's Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.4%
0.7%
-0.1%
giu 2025
-0.1%
0.9%
0.6%
mag 2025
0.6%
1.5%
1.5%
apr 2025
1.5%
1.1%
1.7%
mar 2025
1.7%
2.4%
0.7%
feb 2025
0.6%
2.7%
3.6%
gen 2025
2.9%
3.6%
2.9%
dic 2024
2.9%
4.4%
3.5%
nov 2024
3.5%
4.2%
-0.4%
ott 2024
-0.5%
4.7%
1.6%
set 2024
1.8%
3.2%
4.3%
ago 2024
4.4%
3.0%
1.1%
lug 2024
1.1%
4.6%
6.6%
giu 2024
6.6%
4.9%
4.1%
mar 2024
6.4%
7.2%
feb 2024
7.2%
3.3%
gen 2024
3.3%
2.5%
dic 2023
2.5%
4.2%
nov 2023
4.2%
4.6%
3.7%
ott 2023
3.7%
4.6%
4.5%
set 2023
4.5%
4.4%
6.0%
ago 2023
6.0%
4.2%
5.5%
lug 2023
5.5%
4.1%
giu 2023
4.1%
4.1%
3.4%
mag 2023
3.4%
4.0%
4.8%
apr 2023
4.8%
3.8%
3.2%
mar 2023
3.2%
3.8%
4.7%
feb 2023
4.7%
3.6%
4.9%
gen 2023
5.3%
3.4%
3.6%
dic 2022
3.6%
3.4%
2.4%
nov 2022
2.4%
3.5%
4.1%
ott 2022
4.1%
3.8%
4.1%
set 2022
4.1%
3.6%
3.8%
ago 2022
3.8%
3.2%
2.8%
lug 2022
2.8%
2.8%
1.3%
giu 2022
1.3%
2.1%
8.5%
mag 2022
8.5%
1.3%
4.0%
apr 2022
4.0%
0.8%
1.5%
mar 2022
1.5%
0.3%
0.1%
feb 2022
0.1%
0.3%
2.6%
gen 2022
2.6%
-0.5%
1.4%
dic 2021
1.4%
-0.5%
1.5%
nov 2021
1.4%
0.0%
0.9%
ott 2021
0.9%
5.2%
-1.3%
set 2021
-1.3%
6.4%
-4.7%
ago 2021
-4.7%
12.3%
1.3%
lug 2021
1.3%
1.2%
-2.3%
giu 2021
-2.2%
-4.4%
5.7%
mag 2021
5.7%
5.7%
15.5%
apr 2021
15.5%
-5.9%
2.9%
