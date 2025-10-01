CalendarioSezioni

Tankan Small Non-Manufacturing Index Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Settore
Azienda
Basso 14 12
15
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
12
14
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Tankan è un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica che mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria. Il Tankan Small Non-Manufacturing Index BoJ mostra come le società di servizi valutano il ritmo della crescita economica e il contesto imprenditoriale in un determinato periodo.

Il Tankan sta indagando su elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale.

L'indagine Tankan Business Conditions viene inviata trimestralmente a circa 10.000 imprese, a cui viene chiesto informazioni sulle condizioni aziendali, l'offerta e la domanda, il volume degli ordini, l'occupazione, il profitto, ecc. Agli intervistati viene chiesto di scegliere un'alternativa tra tre come miglior descrittore delle condizioni prevalenti: (1) Favorevole (2) Non così favorevole (3) Sfavorevole. L'indagine viene pubblicata in ordine di dimensioni e settore dell'azienda (Produzione e Servizi).

Un numero superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per le quotazioni JPY, mentre un valore inferiore è solitamente visto come negativo.

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tankan Small Non-Manufacturing Index Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
14
12
15
2 Q 2025
15
14
16
1 Q 2025
16
15
16
4 Q 2024
16
12
14
3 Q 2024
14
8
12
2 Q 2024
12
10
13
1 Q 2024
13
14
14
4 Q 2023
14
12
12
3 Q 2023
12
10
11
2 Q 2023
11
7
8
1 Q 2023
8
4
6
4 Q 2022
6
0
2
3 Q 2022
2
-3
-1
2 Q 2022
-1
-5
-6
1 Q 2022
-6
-7
-3
4 Q 2021
-4
-10
-10
3 Q 2021
-10
-10
-9
2 Q 2021
-9
-12
-11
1 Q 2021
-11
-17
-12
4 Q 2020
-12
-26
-22
3 Q 2020
-22
-29
-26
2 Q 2020
-26
-9
-1
1 Q 2020
-1
7
7
4 Q 2019
7
-2
10
3 Q 2019
10
14
10
2 Q 2019
10
14
12
1 Q 2019
12
13
11
4 Q 2018
11
13
10
3 Q 2018
10
10
8
2 Q 2018
8
11
10
1 Q 2018
10
10
9
4 Q 2017
9
5
8
3 Q 2017
8
8
7
2 Q 2017
7
4
1 Q 2017
4
2
4 Q 2016
2
1
3 Q 2016
1
0
2 Q 2016
0
4
1 Q 2016
4
5
4 Q 2015
5
3
3 Q 2015
3
4
2 Q 2015
4
3
1 Q 2015
3
-1
4 Q 2014
-1
0
3 Q 2014
0
2
2 Q 2014
2
8
1 Q 2014
8
4
4 Q 2013
4
-1
3 Q 2013
-1
-4
2 Q 2013
-4
-8
