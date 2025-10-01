Calendario Economico
Tankan Small Non-Manufacturing Index Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)
|Basso
|14
|12
|
15
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|12
|
14
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Tankan è un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica che mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria. Il Tankan Small Non-Manufacturing Index BoJ mostra come le società di servizi valutano il ritmo della crescita economica e il contesto imprenditoriale in un determinato periodo.
Il Tankan sta indagando su elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale.
L'indagine Tankan Business Conditions viene inviata trimestralmente a circa 10.000 imprese, a cui viene chiesto informazioni sulle condizioni aziendali, l'offerta e la domanda, il volume degli ordini, l'occupazione, il profitto, ecc. Agli intervistati viene chiesto di scegliere un'alternativa tra tre come miglior descrittore delle condizioni prevalenti: (1) Favorevole (2) Non così favorevole (3) Sfavorevole. L'indagine viene pubblicata in ordine di dimensioni e settore dell'azienda (Produzione e Servizi).
Un numero superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per le quotazioni JPY, mentre un valore inferiore è solitamente visto come negativo.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tankan Small Non-Manufacturing Index Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
