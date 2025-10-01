Calendario Economico
Tankan è un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone basata su metodi statistici, che mira a comprendere con precisione le tendenze dell'azienda in tutto il paese e contribuire alla corretta gestione della politica monetaria. Tankan Small Non-Manufacturing Outlook riflette le previsioni delle piccole società di servizi in Giappone per quanto riguarda il ritmo della crescita economica e il contesto imprenditoriale per il prossimo trimestre.
Ci sono circa 3,8 milioni di piccole imprese in Giappone. Il sondaggio è implementato per iscritto o come questionario online, trimestrale, per circa 10.000 aziende in tutto il paese. Agli intervistati vengono chieste le condizioni di business, l'offerta e la domanda, il volume degli ordini, l'occupazione, il profitto, ecc. Gli elementi della domanda sono approssimativamente divisi in "voci di giudizio" che riflettono i giudizi soggettivi dell'azienda, "valore delle vendite" che dovrebbe essere valori effettivi di cifre come depositi e contanti e "voci di conteggio" che riflettono i valori del piano. Gli intervistati possono scegliere tra tre alternative, Favorevole, Non così favorevole, Sfavorevole.
Una lettura più alta di quella attesa è vista come positiva per le quotazioni JPY, mentre i valori più bassi sono solitamente visti come negativi.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tankan Small Non-Manufacturing Outlook Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
