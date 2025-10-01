CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Tankan Small Non-Manufacturing Outlook Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Settore
Azienda
Basso 10 6
9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
8
10
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Tankan è un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone basata su metodi statistici, che mira a comprendere con precisione le tendenze dell'azienda in tutto il paese e contribuire alla corretta gestione della politica monetaria. Tankan Small Non-Manufacturing Outlook riflette le previsioni delle piccole società di servizi in Giappone per quanto riguarda il ritmo della crescita economica e il contesto imprenditoriale per il prossimo trimestre.

Ci sono circa 3,8 milioni di piccole imprese in Giappone. Il sondaggio è implementato per iscritto o come questionario online, trimestrale, per circa 10.000 aziende in tutto il paese. Agli intervistati vengono chieste le condizioni di business, l'offerta e la domanda, il volume degli ordini, l'occupazione, il profitto, ecc. Gli elementi della domanda sono approssimativamente divisi in "voci di giudizio" che riflettono i giudizi soggettivi dell'azienda, "valore delle vendite" che dovrebbe essere valori effettivi di cifre come depositi e contanti e "voci di conteggio" che riflettono i valori del piano. Gli intervistati possono scegliere tra tre alternative, Favorevole, Non così favorevole, Sfavorevole.

Una lettura più alta di quella attesa è vista come positiva per le quotazioni JPY, mentre i valori più bassi sono solitamente visti come negativi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tankan Small Non-Manufacturing Outlook Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
10
6
9
2 Q 2025
9
7
9
1 Q 2025
9
9
8
4 Q 2024
8
10
11
3 Q 2024
11
8
8
2 Q 2024
8
5
8
1 Q 2024
8
4
7
4 Q 2023
7
5
8
3 Q 2023
8
4
7
2 Q 2023
7
1
3
1 Q 2023
3
-1
-1
4 Q 2022
-1
-3
-3
3 Q 2022
-3
-6
-5
2 Q 2022
-5
10
-10
1 Q 2022
-10
13
-6
4 Q 2021
-6
-15
-13
3 Q 2021
-13
6
-12
2 Q 2021
-12
-22
-16
1 Q 2021
-16
-33
-20
4 Q 2020
-20
-25
-27
3 Q 2020
-27
-31
-33
2 Q 2020
-33
-18714
-19
1 Q 2020
-19
-1
1
4 Q 2019
1
0
1
3 Q 2019
1
5
3
2 Q 2019
3
6
5
1 Q 2019
5
6
5
4 Q 2018
5
2
5
3 Q 2018
5
3
5
2 Q 2018
5
3
5
1 Q 2018
5
5
4
4 Q 2017
5
5
4
3 Q 2017
4
-1
2
2 Q 2017
2
-1
1 Q 2017
-1
-2
4 Q 2016
-2
-2
3 Q 2016
-2
-4
2 Q 2016
-4
-3
1 Q 2016
-3
0
4 Q 2015
0
1
3 Q 2015
1
1
2 Q 2015
1
-1
1 Q 2015
-1
-4
4 Q 2014
-4
-1
3 Q 2014
-1
0
2 Q 2014
0
-4
1 Q 2014
-4
1
4 Q 2013
1
-2
3 Q 2013
-2
-4
2 Q 2013
-4
-8
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento