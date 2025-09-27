CalendarioSezioni

Ordini di costruzione Giappone a/a (Japan Construction Orders y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Settore
Azienda
Basso -19.0% 8.5%
22.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.3%
-19.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore giapponese degli Ordini di Costruzione a/a mostra una variazione del numero di ordini in entrata ricevuti nel mese segnalato rispetto allo stesso mese di un anno fa. Le statistiche sono raccolte sulla base di un'indagine sulle imprese di costruzione. Un report rapido e il report Big 50 Constructor vengono rilasciati l'ultimo giorno lavorativo del mese segnalato. Un rapporto completo viene pubblicato intorno al 10 del mese successivo.

L'indicatore misura separatamente gli ordini ricevuti dal settore pubblico e quelli ricevuti dal settore privato. Il primo gruppo riflette il benessere della popolazione e il secondo mostra come il governo valuta l'attuale situazione economica.

Gli ordini di costruzione sono direttamente correlati ad altre attività produttive (ad esempio, produzione di materiali da costruzione) e all'occupazione nel settore delle costruzioni. Inoltre, un aumento del numero di ordini di costruzione può portare ad un aumento della domanda di altri prodotti necessari ai nuovi acquirenti di case, come nuovi mobili, elettrodomestici, ecc. In generale, la crescita del numero di ordini indica una situazione economica favorevole nel paese.

Pertanto, letture più elevate degli ordini di costruzione potrebbero avere un impatto positivo sulle quotazioni dello yen giapponese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Ordini di costruzione Giappone a/a (Japan Construction Orders y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-19.0%
8.5%
22.5%
giu 2025
22.5%
28.8%
14.0%
mag 2025
14.0%
13.8%
52.7%
apr 2025
52.7%
12.3%
3.5%
mar 2025
3.5%
-14.4%
-3.3%
feb 2025
-3.3%
38.0%
12.2%
gen 2025
12.2%
11.3%
8.1%
dic 2024
8.1%
25.0%
-10.2%
nov 2024
-10.2%
29.3%
44.6%
ott 2024
44.6%
3.8%
-21.3%
set 2024
-21.3%
16.2%
8.7%
ago 2024
8.7%
41.1%
62.8%
lug 2024
62.8%
1.8%
-19.7%
giu 2024
-19.7%
8.2%
2.1%
mag 2024
2.1%
6.2%
26.4%
apr 2024
26.4%
5.3%
31.4%
mar 2024
31.4%
5.3%
-11.0%
feb 2024
-11.0%
6.2%
9.1%
gen 2024
9.1%
5.8%
0.4%
dic 2023
0.4%
17.5%
33.6%
nov 2023
33.6%
0.3%
4.2%
ott 2023
4.2%
1.8%
-3.0%
set 2023
-3.0%
2.6%
-4.3%
ago 2023
-4.3%
2.4%
8.7%
lug 2023
8.7%
2.1%
8.6%
giu 2023
8.6%
7.6%
4.2%
mag 2023
4.2%
7.0%
16.2%
apr 2023
16.2%
3.7%
-4.1%
mar 2023
-4.1%
11.1%
22.3%
feb 2023
22.3%
9.8%
-14.0%
gen 2023
-14.0%
6.8%
8.5%
dic 2022
8.5%
14.4%
-9.7%
nov 2022
-9.7%
18.1%
7.9%
ott 2022
7.9%
8.9%
36.6%
set 2022
36.6%
0.5%
17.9%
ago 2022
17.9%
5.7%
2.8%
lug 2022
2.8%
8.7%
15.5%
giu 2022
15.5%
4.2%
19.5%
mag 2022
30.5%
4.9%
30.5%
apr 2022
30.5%
5.0%
-21.2%
mar 2022
-21.2%
8.7%
-2.3%
feb 2022
-2.3%
5.1%
11.0%
gen 2022
11.0%
9.8%
4.8%
dic 2021
4.8%
10.1%
11.6%
nov 2021
11.6%
4.9%
2.1%
ott 2021
2.1%
6.7%
27.3%
set 2021
27.3%
7.4%
-2.0%
ago 2021
-2.0%
2.4%
-3.4%
lug 2021
-3.4%
6.9%
32.3%
giu 2021
32.3%
2.6%
7.4%
12345
