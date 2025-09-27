Calendario Economico
Ordini di costruzione Giappone a/a (Japan Construction Orders y/y)
|Basso
|-19.0%
|8.5%
|
22.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.3%
|
-19.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore giapponese degli Ordini di Costruzione a/a mostra una variazione del numero di ordini in entrata ricevuti nel mese segnalato rispetto allo stesso mese di un anno fa. Le statistiche sono raccolte sulla base di un'indagine sulle imprese di costruzione. Un report rapido e il report Big 50 Constructor vengono rilasciati l'ultimo giorno lavorativo del mese segnalato. Un rapporto completo viene pubblicato intorno al 10 del mese successivo.
L'indicatore misura separatamente gli ordini ricevuti dal settore pubblico e quelli ricevuti dal settore privato. Il primo gruppo riflette il benessere della popolazione e il secondo mostra come il governo valuta l'attuale situazione economica.
Gli ordini di costruzione sono direttamente correlati ad altre attività produttive (ad esempio, produzione di materiali da costruzione) e all'occupazione nel settore delle costruzioni. Inoltre, un aumento del numero di ordini di costruzione può portare ad un aumento della domanda di altri prodotti necessari ai nuovi acquirenti di case, come nuovi mobili, elettrodomestici, ecc. In generale, la crescita del numero di ordini indica una situazione economica favorevole nel paese.
Pertanto, letture più elevate degli ordini di costruzione potrebbero avere un impatto positivo sulle quotazioni dello yen giapponese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Ordini di costruzione Giappone a/a (Japan Construction Orders y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
