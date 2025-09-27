Calendario Economico
Banca del Giappone (BoJ) M2 Money Stock a/a (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)
|Basso
|1.3%
|1.0%
|
1.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.5%
|
1.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il M2 Money Stock della Banca del Giappone a/a riflette l'intero stock della valuta in contanti e di altre attività liquide utilizzate nell'economia del paese. L'indice riflette le variazioni nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Lo stock monetario M2 comprende liquidità e attività residue che le imprese e gli individui possono utilizzare per effettuare pagamenti. Questo, noto anche come "money supply", è la quantità di valuta disponibile all'interno dell'economia per acquistare beni e servizi. Si prega di notare che la metodologia di calcolo dell'offerta di moneta varia da paese a paese.
L'indice misura l'inflazione nel paese. L'eccesso di crescita dell'offerta di moneta può potenzialmente causare inflazione e generare timori che il governo possa stringere la crescita monetaria consentendo ai tassi di interesse di aumentare che, a sua volta, abbassa i prezzi futuri.
La Banca del Giappone ha rapidamente aumentato l'offerta di yen giapponesi, ma non ha provocato inflazione. Molti giapponesi tendono a risparmiare denaro, e in particolare gli anziani tendono a preferire i risparmi in contanti, che sono chiamati "Tansu Yokin".
Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Banca del Giappone (BoJ) M2 Money Stock a/a (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress