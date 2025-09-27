Il M2 Money Stock della Banca del Giappone a/a riflette l'intero stock della valuta in contanti e di altre attività liquide utilizzate nell'economia del paese. L'indice riflette le variazioni nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Lo stock monetario M2 comprende liquidità e attività residue che le imprese e gli individui possono utilizzare per effettuare pagamenti. Questo, noto anche come "money supply", è la quantità di valuta disponibile all'interno dell'economia per acquistare beni e servizi. Si prega di notare che la metodologia di calcolo dell'offerta di moneta varia da paese a paese.

L'indice misura l'inflazione nel paese. L'eccesso di crescita dell'offerta di moneta può potenzialmente causare inflazione e generare timori che il governo possa stringere la crescita monetaria consentendo ai tassi di interesse di aumentare che, a sua volta, abbassa i prezzi futuri.

La Banca del Giappone ha rapidamente aumentato l'offerta di yen giapponesi, ma non ha provocato inflazione. Molti giapponesi tendono a risparmiare denaro, e in particolare gli anziani tendono a preferire i risparmi in contanti, che sono chiamati "Tansu Yokin".

Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.

Ultimi valori: