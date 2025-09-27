CalendarioSezioni

Banca del Giappone (BoJ) M2 Money Stock a/a (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Settore
Denaro
Basso 1.3% 1.0%
1.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.5%
1.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il M2 Money Stock della Banca del Giappone a/a riflette l'intero stock della valuta in contanti e di altre attività liquide utilizzate nell'economia del paese. L'indice riflette le variazioni nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Lo stock monetario M2 comprende liquidità e attività residue che le imprese e gli individui possono utilizzare per effettuare pagamenti. Questo, noto anche come "money supply", è la quantità di valuta disponibile all'interno dell'economia per acquistare beni e servizi. Si prega di notare che la metodologia di calcolo dell'offerta di moneta varia da paese a paese.

L'indice misura l'inflazione nel paese. L'eccesso di crescita dell'offerta di moneta può potenzialmente causare inflazione e generare timori che il governo possa stringere la crescita monetaria consentendo ai tassi di interesse di aumentare che, a sua volta, abbassa i prezzi futuri.

La Banca del Giappone ha rapidamente aumentato l'offerta di yen giapponesi, ma non ha provocato inflazione. Molti giapponesi tendono a risparmiare denaro, e in particolare gli anziani tendono a preferire i risparmi in contanti, che sono chiamati "Tansu Yokin".

Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Banca del Giappone (BoJ) M2 Money Stock a/a (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
1.3%
1.0%
1.0%
lug 2025
1.0%
1.2%
0.9%
giu 2025
0.9%
0.8%
0.6%
mag 2025
0.6%
0.3%
0.5%
apr 2025
0.5%
0.6%
0.8%
mar 2025
0.8%
1.1%
1.2%
feb 2025
1.2%
1.3%
1.3%
gen 2025
1.3%
1.4%
1.3%
dic 2024
1.3%
1.0%
1.2%
nov 2024
1.2%
1.1%
1.2%
ott 2024
1.2%
1.4%
1.2%
set 2024
1.3%
1.3%
1.3%
ago 2024
1.3%
1.1%
1.5%
lug 2024
1.4%
1.9%
1.5%
giu 2024
1.5%
2.1%
1.9%
mag 2024
1.9%
2.4%
2.2%
apr 2024
2.2%
2.5%
2.5%
mar 2024
2.5%
2.5%
2.4%
feb 2024
2.5%
2.3%
2.5%
gen 2024
2.4%
2.3%
2.3%
dic 2023
2.3%
2.2%
2.3%
nov 2023
2.3%
2.4%
2.4%
ott 2023
2.4%
2.5%
2.4%
set 2023
2.4%
2.6%
2.5%
ago 2023
2.5%
2.1%
2.5%
lug 2023
2.4%
2.5%
2.6%
giu 2023
2.6%
2.9%
2.6%
mag 2023
2.7%
2.5%
2.6%
apr 2023
2.5%
2.7%
2.5%
mar 2023
2.6%
2.6%
2.6%
feb 2023
2.6%
2.4%
2.7%
gen 2023
2.7%
2.8%
2.9%
dic 2022
2.9%
3.3%
3.1%
nov 2022
3.1%
3.0%
3.1%
ott 2022
3.1%
3.4%
3.3%
set 2022
3.3%
3.8%
3.4%
ago 2022
3.4%
3.7%
3.4%
lug 2022
3.4%
2.8%
3.3%
giu 2022
3.3%
3.4%
3.1%
mag 2022
3.2%
4.4%
3.4%
apr 2022
3.6%
3.6%
3.5%
mar 2022
3.5%
3.6%
3.6%
feb 2022
3.6%
4.0%
3.6%
gen 2022
3.6%
3.1%
3.7%
dic 2021
3.7%
3.4%
4.0%
nov 2021
4.0%
4.4%
4.2%
ott 2021
4.2%
4.0%
4.2%
set 2021
4.2%
4.2%
4.7%
ago 2021
4.7%
5.0%
5.3%
lug 2021
5.2%
5.1%
5.8%
