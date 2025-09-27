I Guadagni in Contanti del Lavoro a/a mostrano la variazione del reddito medio per un dipendente a tempo pieno (le tasse non sono incluse) nel mese corrente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include la retribuzione degli straordinari e i bonus e non include il reddito da dividendi e attività finanziarie.

La crescita media dei salari riflette l'espansione economica. L'indice viene utilizzato per misurare l'inflazione. Il valore dell'indice che supera il valore previsto ha effetti positivi sullo yen.

In Giappone, nonostante la ripresa economica, le variazioni dei salari dei lavoratori sono molto deboli. Questo è un problema sociale, poiché le aziende giapponesi continuano a detenere riserve interne. Inoltre, il Giappone era chiamato una società di classe media e molte persone avevano redditi simili, ma il divario si è ampliato dagli anni 2000. Pertanto, la distribuzione del reddito salariale è un grafico con due montagne.

Il salario minimo varia a seconda della zona, ma è quasi sempre intorno ai 1000 yen/h. Inoltre, la retribuzione degli straordinari spesso non viene pagata equamente in Giappone, ma molti giapponesi non scioperano o cambiano lavoro. Poiché la legge rende difficile abbassare i salari una volta aumentati, i profitti distribuiti ai lavoratori sono spesso pagati con bonus. I dati su alcuni salari negli anni 2010 sono stati cancellati perché il governo lo ha manomesso.

Ultimi valori: