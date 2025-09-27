CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Guadagni in Denaro del Lavoro Giappone a/a (Japan Labor Cash Earnings y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (Ministry of Health, Labour and Welfare)
Settore
Lavoro
Basso 4.1% 1.7%
3.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.5%
4.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

I Guadagni in Contanti del Lavoro a/a mostrano la variazione del reddito medio per un dipendente a tempo pieno (le tasse non sono incluse) nel mese corrente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include la retribuzione degli straordinari e i bonus e non include il reddito da dividendi e attività finanziarie.

La crescita media dei salari riflette l'espansione economica. L'indice viene utilizzato per misurare l'inflazione. Il valore dell'indice che supera il valore previsto ha effetti positivi sullo yen.

In Giappone, nonostante la ripresa economica, le variazioni dei salari dei lavoratori sono molto deboli. Questo è un problema sociale, poiché le aziende giapponesi continuano a detenere riserve interne. Inoltre, il Giappone era chiamato una società di classe media e molte persone avevano redditi simili, ma il divario si è ampliato dagli anni 2000. Pertanto, la distribuzione del reddito salariale è un grafico con due montagne.

Il salario minimo varia a seconda della zona, ma è quasi sempre intorno ai 1000 yen/h. Inoltre, la retribuzione degli straordinari spesso non viene pagata equamente in Giappone, ma molti giapponesi non scioperano o cambiano lavoro. Poiché la legge rende difficile abbassare i salari una volta aumentati, i profitti distribuiti ai lavoratori sono spesso pagati con bonus. I dati su alcuni salari negli anni 2010 sono stati cancellati perché il governo lo ha manomesso.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Guadagni in Denaro del Lavoro Giappone a/a (Japan Labor Cash Earnings y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
4.1%
1.7%
3.1%
giu 2025
2.5%
0.6%
1.4%
mag 2025
1.0%
2.5%
2.0%
apr 2025
2.3%
0.8%
2.3%
mar 2025
2.1%
2.9%
2.7%
feb 2025
3.1%
2.1%
1.8%
gen 2025
2.8%
3.1%
4.4%
dic 2024
4.8%
2.6%
3.9%
nov 2024
3.0%
3.1%
2.2%
ott 2024
2.6%
3.7%
2.5%
set 2024
2.8%
3.0%
2.8%
ago 2024
3.0%
2.0%
3.4%
lug 2024
3.6%
3.0%
4.5%
giu 2024
4.5%
1.0%
2.0%
mag 2024
1.9%
1.0%
1.6%
apr 2024
2.1%
1.1%
1.0%
mar 2024
0.6%
1.2%
1.4%
feb 2024
1.8%
1.5%
gen 2024
2.0%
1.0%
dic 2023
1.0%
0.7%
0.7%
nov 2023
0.2%
1.3%
1.5%
ott 2023
1.5%
1.1%
0.6%
set 2023
1.2%
1.3%
0.8%
ago 2023
1.1%
1.6%
1.1%
lug 2023
1.3%
1.9%
2.3%
giu 2023
2.3%
1.6%
2.9%
mag 2023
2.5%
0.7%
0.8%
apr 2023
1.0%
0.5%
1.3%
mar 2023
0.8%
0.8%
0.8%
feb 2023
1.1%
1.4%
0.8%
gen 2023
0.8%
2.8%
4.1%
dic 2022
4.8%
0.9%
1.9%
nov 2022
0.5%
1.5%
1.4%
ott 2022
1.8%
1.7%
2.2%
set 2022
2.1%
2.0%
1.7%
ago 2022
1.7%
2.5%
1.3%
lug 2022
1.8%
2.5%
2.0%
giu 2022
2.2%
2.1%
1.0%
mag 2022
1.0%
1.8%
1.3%
apr 2022
1.7%
0.5%
2.0%
mar 2022
1.2%
-0.3%
1.2%
feb 2022
1.2%
-0.5%
1.1%
gen 2022
0.9%
-0.3%
-0.4%
dic 2021
-0.2%
0.1%
0.8%
nov 2021
0.0%
0.5%
0.2%
ott 2021
0.2%
0.7%
0.2%
set 2021
0.2%
0.7%
0.6%
ago 2021
0.7%
0.6%
0.6%
lug 2021
1.0%
0.8%
0.1%
giu 2021
-0.1%
1.7%
1.9%
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento