L’Indice dei Prezzi al Consumo Core Tokyo (CPI) a/a misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie nella regione di Tokyo. L'indice stima la variazione dei prezzi dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include beni e servizi che caratterizzano la spesa delle famiglie, ma non include le tasse o i premi di assicurazione sociale. I prezzi dei prodotti alimentari freschi sono esclusi dall'indice a causa della loro elevata volatilità legata alle condizioni meteorologiche.

L'IPC di Tokyo viene rilasciato prima dell'IPC nazionale e fornisce una valutazione preliminare dell'inflazione nel paese.

La crescita che supera le aspettative è vista come un vantaggio per lo yen giapponese. L’indice dei Prezzi al Consumo Core Tokyo (CPI) misura le fluttuazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dai consumatori a Tokyo, esclusi gli alimenti freschi.

L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) è una variabile statistica pubblicata mensilmente dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni. Rappresenta la variazione del prezzo al dettaglio dei beni quando i consumatori effettuano effettivamente acquisti. Ci sono due tabelle. "Distretto di Tokyo" e "A livello nazionale". Oltre all'"indice complessivo" che integra tutti i prodotti, esiste un "indice complessivo separato esclusi gli alimenti deperibili" che esclude i beni con grandi fluttuazioni dei prezzi.

Come indicatore del tenore di vita, l'indice dei prezzi al consumo è anche indicato come il "termometro economico" ed è un indicatore importante per la promozione precisa della politica economica.

