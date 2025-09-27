Le Vendite al Dettaglio m/m mostrano il volume totale delle vendite al dettaglio di beni e servizi nell'ultimo mese rispetto al precedente. Si tratta di un indicatore altamente volatile ed è destagionalizzato.

Le Vendite al Dettaglio sono un importante indicatore dell'inflazione nel paese, che consente di valutare la spesa dei consumatori, che è un indicatore importante dell'economia giapponese. Le cifre, escluse le grandi fluttuazioni delle vendite di automobili, sono notevoli perché illustrano i modelli sottostanti delle tendenze di consumo.

Negli ultimi anni, il funzionamento dei rivenditori giapponesi è diventato più difficile a causa dei negozi online affiliati all'estero. Con la diffusione degli smartphone dal 2010, le masse, che originariamente non avevano competenze informatiche, hanno anche iniziato a utilizzare i rivenditori su Internet. Pertanto, l'impatto sta influenzando la vendita al dettaglio giapponese.

La crescita dell'indicatore ha un effetto positivo sulle quotazioni dello yen giapponese.

Ultimi valori: