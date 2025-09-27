CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Vendite al Dettaglio Giappone m/m (Japan Retail Sales m/m)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria. (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Settore
Consumatore
Alto -1.6% -0.3%
0.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.0%
-1.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Le Vendite al Dettaglio m/m mostrano il volume totale delle vendite al dettaglio di beni e servizi nell'ultimo mese rispetto al precedente. Si tratta di un indicatore altamente volatile ed è destagionalizzato.

Le Vendite al Dettaglio sono un importante indicatore dell'inflazione nel paese, che consente di valutare la spesa dei consumatori, che è un indicatore importante dell'economia giapponese. Le cifre, escluse le grandi fluttuazioni delle vendite di automobili, sono notevoli perché illustrano i modelli sottostanti delle tendenze di consumo.

Negli ultimi anni, il funzionamento dei rivenditori giapponesi è diventato più difficile a causa dei negozi online affiliati all'estero. Con la diffusione degli smartphone dal 2010, le masse, che originariamente non avevano competenze informatiche, hanno anche iniziato a utilizzare i rivenditori su Internet. Pertanto, l'impatto sta influenzando la vendita al dettaglio giapponese.

La crescita dell'indicatore ha un effetto positivo sulle quotazioni dello yen giapponese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Giappone m/m (Japan Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-1.6%
-0.3%
0.9%
giu 2025
1.0%
-0.4%
-0.6%
mag 2025
-0.2%
1.0%
0.7%
apr 2025
0.5%
0.0%
-1.2%
mar 2025
-1.2%
-0.8%
0.4%
feb 2025
0.5%
1.0%
1.2%
gen 2025
0.5%
0.4%
-0.8%
dic 2024
-0.7%
0.0%
1.9%
nov 2024
1.8%
0.6%
-0.2%
ott 2024
0.1%
0.0%
-2.2%
set 2024
-2.3%
-0.8%
1.0%
ago 2024
0.8%
1.1%
0.2%
lug 2024
0.2%
0.1%
0.6%
giu 2024
0.6%
1.7%
mag 2024
1.7%
1.2%
apr 2024
1.2%
-1.2%
mar 2024
-1.2%
1.5%
feb 2024
1.5%
0.2%
gen 2024
0.8%
-2.9%
dic 2023
-2.9%
1.0%
nov 2023
1.0%
0.0%
-1.6%
ott 2023
-1.6%
0.1%
0.4%
set 2023
-0.1%
-0.1%
0.2%
ago 2023
0.1%
0.0%
2.2%
lug 2023
2.1%
-0.4%
giu 2023
-0.4%
0.2%
1.3%
mag 2023
1.3%
-0.2%
-1.1%
apr 2023
-1.2%
0.0%
0.3%
mar 2023
0.6%
0.3%
1.4%
feb 2023
1.4%
-0.3%
0.8%
gen 2023
1.9%
-0.2%
1.1%
dic 2022
1.1%
0.5%
-1.3%
nov 2022
-1.1%
-0.2%
0.3%
ott 2022
0.2%
-0.3%
1.5%
set 2022
1.1%
0.6%
1.3%
ago 2022
1.4%
-0.2%
0.7%
lug 2022
0.8%
-0.5%
-1.3%
giu 2022
-1.4%
0.8%
0.7%
mag 2022
0.6%
-0.1%
1.0%
apr 2022
0.8%
-0.9%
1.7%
mar 2022
2.0%
1.0%
-0.9%
feb 2022
-0.8%
0.0%
-0.9%
gen 2022
-1.9%
-1.2%
-1.2%
dic 2021
-1.0%
1.1%
1.3%
nov 2021
1.2%
0.5%
1.0%
ott 2021
1.1%
-1.6%
2.8%
set 2021
2.7%
1.0%
-4.0%
ago 2021
-4.1%
1.3%
1.0%
lug 2021
1.1%
-1.7%
3.1%
giu 2021
3.1%
-0.3%
-0.3%
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento