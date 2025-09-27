Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Tokyo (CPI) a/a (Tokyo Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Basso
|2.5%
|3.1%
|
2.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.6%
|
2.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo di Tokyo misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati dalle famiglie nella regione di Tokyo. L'indice stima le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore, nel mese dato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include beni e servizi che caratterizzano la spesa delle famiglie, non include tasse e prestazioni sociali.
L'IPC di Tokyo viene rilasciato prima dell'IPC nazionale e fornisce una valutazione preliminare dell'inflazione nel paese.
Gli effetti sulle valute possono variare in entrambe le direzioni: generalmente l'aumento dell'IPC può portare a un aumento dei tassi di interesse e a un aumento delle valute locali. Tuttavia, in recessione, l'aumento dell'IPC potrebbe portare a una recessione economica più grave e a un calo della valuta locale.
L'indice è creato sulla base di indagini statistiche sui prezzi al dettaglio pubblicate dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni. La raccolta di statistiche iniziò nell'agosto del 1946 e può essere chiamata "National Consumer Price Index" per distinguerla dall'indice di una regione come "Tokyo Metropolitan District Consumer Price Index".
Tokyo è una città enorme e i prezzi tendono ad essere più alti rispetto ad altre regioni. In particolare, ci sono luoghi in cui l'affitto è molte volte superiore rispetto ad altre aree, causando la soppressione dell'azione di consumo. Tuttavia, poiché anche il reddito medio è grande, è in uno stato che non può essere detto incondizionatamente.
Il valore dell'indice che supera il valore previsto ha effetti positivi sulle quotazioni in yen.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Tokyo (CPI) a/a (Tokyo Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
