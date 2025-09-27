CalendarioSezioni

Ordini di Macchine Utensili Giappone a/a (Japan Machine Tool Orders y/y)

Giappone
JPY, Yen giapponese
Associazione Giapponese dei Costruttori di Macchine Utensili (Japan Machine Tool Builders' Association)
I dati Machine Tool Orders a/a vengono pubblicati mensilmente dalla Japan Machine Tool Builders' Association. Le cifre mostrano i cambiamenti nel valore di tutti gli ordini ricevuti dalle imprese di costruzione di macchine utensili in Giappone.

La relazione ha due versioni, preliminare e finale. Entrambi sono di solito ben correlati, quindi viene prestata maggiore attenzione alla pubblicazione preliminare.

Le macchine utensili e le attrezzature industriali sono mezzi di produzione. Pertanto, l'indicatore è considerato l'indicatore principale della spesa in conto capitale e dell'attività del settore produttivo: la crescita degli ordini di macchine utensili precede la crescita della produzione. Al contrario, una diminuzione degli ordini di macchine utensili è considerata sfavorevole, in quanto ciò significa incertezza degli investitori nella situazione economica, una possibile diminuzione della produzione e tagli di posti di lavoro.

Poiché l'indice è considerato un indicatore principale della produzione e dell'economia nazionale, la pubblicazione può avere un impatto limitato sullo yen giapponese. Un numero superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per JPY, mentre un numero inferiore al previsto come negativo.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Ordini di Macchine Utensili Giappone a/a (Japan Machine Tool Orders y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
-0.5%
giu 2025
-0.5%
3.4%
mag 2025
3.4%
7.7%
apr 2025
7.7%
11.4%
mar 2025
11.4%
3.5%
feb 2025
3.4%
4.7%
gen 2025
4.7%
12.6%
dic 2024
11.2%
3.0%
nov 2024
3.0%
9.4%
ott 2024
9.3%
-6.4%
set 2024
-6.5%
-3.5%
ago 2024
-3.5%
8.4%
lug 2024
8.4%
9.7%
giu 2024
9.7%
4.2%
mag 2024
4.2%
-11.6%
apr 2024
-11.6%
-8.5%
mar 2024
-8.5%
-8.0%
feb 2024
-8.0%
-14.1%
gen 2024
-14.1%
-9.6%
dic 2023
-9.9%
-13.6%
nov 2023
-13.6%
-20.6%
ott 2023
-20.6%
-11.2%
set 2023
-11.2%
-17.5%
ago 2023
-17.6%
-19.7%
lug 2023
-19.8%
-22.2%
giu 2023
-21.7%
-22.2%
mag 2023
-22.2%
-14.4%
apr 2023
-12.7%
-15.2%
mar 2023
-15.2%
-10.7%
feb 2023
-10.7%
-9.7%
gen 2023
-9.7%
1.0%
dic 2022
1.0%
-7.8%
nov 2022
-7.8%
-5.5%
ott 2022
-5.4%
4.3%
set 2022
4.3%
10.7%
ago 2022
10.7%
5.5%
lug 2022
5.5%
17.1%
giu 2022
17.1%
23.7%
mag 2022
23.7%
25.0%
apr 2022
25.0%
30.2%
mar 2022
30.2%
31.6%
feb 2022
31.6%
61.4%
gen 2022
61.4%
40.5%
dic 2021
40.5%
64.0%
nov 2021
64.0%
81.5%
ott 2021
81.5%
71.9%
set 2021
71.9%
85.2%
ago 2021
86.2%
93.4%
lug 2021
93.4%
96.6%
