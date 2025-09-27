I dati Machine Tool Orders a/a vengono pubblicati mensilmente dalla Japan Machine Tool Builders' Association. Le cifre mostrano i cambiamenti nel valore di tutti gli ordini ricevuti dalle imprese di costruzione di macchine utensili in Giappone.

La relazione ha due versioni, preliminare e finale. Entrambi sono di solito ben correlati, quindi viene prestata maggiore attenzione alla pubblicazione preliminare.

Le macchine utensili e le attrezzature industriali sono mezzi di produzione. Pertanto, l'indicatore è considerato l'indicatore principale della spesa in conto capitale e dell'attività del settore produttivo: la crescita degli ordini di macchine utensili precede la crescita della produzione. Al contrario, una diminuzione degli ordini di macchine utensili è considerata sfavorevole, in quanto ciò significa incertezza degli investitori nella situazione economica, una possibile diminuzione della produzione e tagli di posti di lavoro.

Poiché l'indice è considerato un indicatore principale della produzione e dell'economia nazionale, la pubblicazione può avere un impatto limitato sullo yen giapponese. Un numero superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per JPY, mentre un numero inferiore al previsto come negativo.

Ultimi valori: