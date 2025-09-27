Markit Composite PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. L'indicatore si basa su sondaggi mensili dei responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private giapponesi.

I responsabili degli acquisti a volte possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, poiché gli acquisti precedono l'attività produttiva di un'azienda, quindi quelli tra i primi a notare i cambiamenti sono i responsabili degli acquisti. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di input e output, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Le letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Le letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il Markit Composite PMI è uno degli indici più popolari monitorati da vicino dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore privato in Giappone. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita dell’IMP è un'indicazione di cambiamenti favorevoli nelle condizioni di mercato e può essere vista come positiva per lo yen giapponese.

