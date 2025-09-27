CalendarioSezioni

Indice composito dei responsabili degli acquisti au Jibun Bank Giappone (PMI) (au Jibun Bank Japan Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 51.9
51.5
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
51.9
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Markit Composite PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. L'indicatore si basa su sondaggi mensili dei responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private giapponesi.

I responsabili degli acquisti a volte possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, poiché gli acquisti precedono l'attività produttiva di un'azienda, quindi quelli tra i primi a notare i cambiamenti sono i responsabili degli acquisti. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di input e output, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Le letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Le letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il Markit Composite PMI è uno degli indici più popolari monitorati da vicino dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore privato in Giappone. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita dell’IMP è un'indicazione di cambiamenti favorevoli nelle condizioni di mercato e può essere vista come positiva per lo yen giapponese.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti au Jibun Bank Giappone (PMI) (au Jibun Bank Japan Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
51.9
51.5
lug 2025
51.5
51.4
giu 2025
51.4
50.2
mag 2025
50.2
51.1
apr 2025
51.1
48.9
mar 2025
48.9
51.6
feb 2025
51.6
51.1
gen 2025
51.1
50.8
dic 2024
50.8
50.1
nov 2024
50.1
49.6
ott 2024
49.6
52.0
set 2024
52.0
52.9
ago 2024
52.9
52.5
lug 2024
52.5
49.7
giu 2024
49.7
52.6
mag 2024
52.6
52.3
apr 2024
52.3
51.7
mar 2024
51.7
50.6
feb 2024
50.6
51.5
gen 2024
51.5
50.0
dic 2023
50.0
50.4
dic 2023 prelim.
50.4
49.6
nov 2023
49.6
50.0
nov 2023 prelim.
50.0
50.5
ott 2023
50.5
49.9
ott 2023 prelim.
49.9
52.1
set 2023
52.1
51.8
set 2023 prelim.
51.8
52.6
ago 2023
52.6
52.6
ago 2023 prelim.
52.6
52.2
lug 2023
52.2
52.1
lug 2023 prelim.
52.1
52.1
giu 2023
52.1
52.3
giu 2023 prelim.
52.3
54.3
mag 2023
54.3
54.9
mag 2023 prelim.
54.9
52.9
apr 2023
52.9
52.5
apr 2023 prelim.
52.5
52.9
mar 2023
52.9
51.9
mar 2023 prelim.
51.9
51.1
feb 2023
51.1
50.7
feb 2023 prelim.
50.7
50.7
gen 2023
50.7
50.8
gen 2023 prelim.
50.8
49.7
dic 2022
49.7
50.0
dic 2022 prelim.
50.0
48.9
nov 2022
48.9
48.9
nov 2022 prelim.
48.9
51.8
ott 2022
51.8
51.7
ott 2022 prelim.
51.7
51.0
