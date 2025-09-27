Calendario Economico
Markit Composite PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. L'indicatore si basa su sondaggi mensili dei responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private giapponesi.
I responsabili degli acquisti a volte possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, poiché gli acquisti precedono l'attività produttiva di un'azienda, quindi quelli tra i primi a notare i cambiamenti sono i responsabili degli acquisti. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.
I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di input e output, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.
Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore.
L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Le letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Le letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.
Il Markit Composite PMI è uno degli indici più popolari monitorati da vicino dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore privato in Giappone. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita dell’IMP è un'indicazione di cambiamenti favorevoli nelle condizioni di mercato e può essere vista come positiva per lo yen giapponese.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti au Jibun Bank Giappone (PMI) (au Jibun Bank Japan Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.
