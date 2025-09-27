Calendario Economico
Japan Business Survey Index (BSI) Grande Industria Manifatturiera (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)
|Medio
|3.8
|-0.8
|
-4.8
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.2
|
3.8
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Business Sentiment Index (BSI) Large Manufacturing Conditions mostra come i principali produttori giapponesi valutano l'ambiente aziendale. È considerato un indicatore chiave della forza dell'economia giapponese, che dipende fortemente dall'industria manifatturiera.
L'indice è calcolato mensilmente sulla base dell'indagine dei manager di società industriali in possesso del capitale aziendale non inferiore a 1 miliardo di yen. Ci sono solo 2500 aziende con un capitale di oltre un miliardo di yen.
Questo indice definisce il sentimento nell'industria manifatturiera giapponese e lo stato generale dell'economia. Permette di prevedere il movimento dell'indice Tankan Large Manufacturers pubblicato una settimana dopo.
Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Japan Business Survey Index (BSI) Grande Industria Manifatturiera (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
