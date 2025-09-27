CalendarioSezioni

Japan Business Survey Index (BSI) Grande Industria Manifatturiera (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)

Giappone
JPY, Yen giapponese
Ministero delle Finanze (Ministry of Finance)
Medio 3.8 -0.8
-4.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.2
3.8
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Business Sentiment Index (BSI) Large Manufacturing Conditions mostra come i principali produttori giapponesi valutano l'ambiente aziendale. È considerato un indicatore chiave della forza dell'economia giapponese, che dipende fortemente dall'industria manifatturiera.

L'indice è calcolato mensilmente sulla base dell'indagine dei manager di società industriali in possesso del capitale aziendale non inferiore a 1 miliardo di yen. Ci sono solo 2500 aziende con un capitale di oltre un miliardo di yen.

Questo indice definisce il sentimento nell'industria manifatturiera giapponese e lo stato generale dell'economia. Permette di prevedere il movimento dell'indice Tankan Large Manufacturers pubblicato una settimana dopo.

Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Japan Business Survey Index (BSI) Grande Industria Manifatturiera (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
3.8
-0.8
-4.8
2 Q 2025
-4.8
-2.5
-2.4
1 Q 2025
-2.4
-1.3
6.3
4 Q 2024
6.3
2.9
4.5
3 Q 2024
4.5
3.8
-1.0
2 Q 2024
-1.0
-0.8
-6.7
1 Q 2024
-6.7
-5.5
5.7
4 Q 2023
5.7
7.3
5.4
3 Q 2023
5.4
1.2
-0.4
2 Q 2023
-0.4
0.1
-10.5
1 Q 2023
-10.5
-4.2
-3.6
4 Q 2022
-3.6
0.1
1.7
3 Q 2022
1.7
3.5
-9.9
2 Q 2022
-9.9
-17.3
-7.6
1 Q 2022
-7.6
-0.9
7.9
4 Q 2021
7.9
18.8
7.0
3 Q 2021
7.0
24.7
-1.4
2 Q 2021
-1.4
-23.8
1.6
1 Q 2021
1.6
25.9
21.6
4 Q 2020
21.6
8.8
0.1
3 Q 2020
0.1
-44.2
-52.3
2 Q 2020
-52.3
-13.3
-17.2
1 Q 2020
-17.2
-9.2
-7.8
4 Q 2019
-7.8
4.5
-0.2
3 Q 2019
-0.2
0.8
-10.4
2 Q 2019
-10.4
-2.3
-7.3
1 Q 2019
-7.3
-2.1
5.5
4 Q 2018
5.5
8.3
6.5
3 Q 2018
6.5
3.6
-3.2
2 Q 2018
-3.2
-3.8
2.9
1 Q 2018
2.9
-1.8
9.7
4 Q 2017
9.7
4.2
9.4
3 Q 2017
9.4
4.8
-2.9
2 Q 2017
-2.9
-3.1
1.1
1 Q 2017
1.1
7.5
4 Q 2016
7.5
2.9
3 Q 2016
2.9
-11.1
2 Q 2016
-11.1
-7.9
1 Q 2016
-7.9
3.8
4 Q 2015
3.8
11.0
3 Q 2015
11.0
-6.0
2 Q 2015
-6.0
2.4
1 Q 2015
2.4
8.1
4 Q 2014
8.1
12.7
3 Q 2014
12.7
-13.9
2 Q 2014
-13.9
12.5
1 Q 2014
12.5
9.7
4 Q 2013
9.7
15.2
3 Q 2013
15.2
5.0
2 Q 2013
5.0
-4.6
12
