CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Banca del Giappone (BoJ) Prestiti Bancari a/a (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Settore
Governo
Basso 3.6% 3.4%
3.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.9%
3.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Prestito Bancario BoJ a/a mostra la dinamica di tutti i prestiti in essere nelle banche giapponesi nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La Banca del Giappone ha fissato un tasso di interesse negativo, il che significa che i tassi sono sotto lo zero. Questa è una politica monetaria non tradizionale utilizzata per stimolare l'economia.

Il prestito della BOJ si riferisce al prestito a una banca che ha un conto corrente con la Banca del Giappone (BOJ). Esistono tre tipi di prestito: sconto sulle bollette, prestito delle fatture e lo scoperto. Lo sconto sulle bollette è un re-sconto delle fatture commerciali che l'istituto finanziario ha scontato dal partner commerciale per soddisfare i criteri di idoneità allo sconto. Il prestito delle fatture include cambiali, titoli di stato, titoli di stato a breve termine, obbligazioni garantite dal governo, obbligazioni di agenzia FILP, obbligazioni municipali, obbligazioni finanziarie, obbligazioni societarie generali, obbligazioni estere denominate in yen, ecc. Al fine di ricevere prestiti in modo flessibile, le istituzioni finanziarie forniscono in anticipo garanzie alla filiale principale della Banca del Giappone. Lo scoperto consente alle banche di prendere in prestito il conto corrente della BOJ.

L'indice al di sopra del valore previsto può avere un effetto positivo sullo yen giapponese. L'aumento dei volumi di prestito suggerisce un miglioramento del sentimento delle imprese e una crescita degli investimenti. Tuttavia, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Banca del Giappone (BoJ) Prestiti Bancari a/a (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
3.6%
3.4%
3.2%
lug 2025
3.2%
2.9%
2.7%
giu 2025
2.8%
2.6%
2.4%
mag 2025
2.4%
2.6%
2.3%
apr 2025
2.4%
2.9%
2.8%
mar 2025
2.8%
3.0%
3.0%
feb 2025
3.1%
3.0%
2.9%
gen 2025
3.0%
3.0%
3.0%
dic 2024
3.1%
3.0%
2.9%
nov 2024
3.0%
3.0%
2.6%
ott 2024
2.7%
3.0%
2.7%
set 2024
2.7%
3.2%
3.0%
ago 2024
3.0%
3.3%
3.2%
lug 2024
3.2%
3.3%
3.2%
giu 2024
3.2%
3.1%
2.9%
mag 2024
3.0%
3.0%
3.1%
apr 2024
3.1%
3.2%
3.2%
mar 2024
3.2%
3.2%
3.0%
feb 2024
3.0%
3.2%
3.1%
gen 2024
3.1%
2.9%
3.0%
dic 2023
3.1%
2.7%
2.8%
nov 2023
2.8%
2.6%
2.7%
ott 2023
2.8%
2.9%
2.9%
set 2023
2.9%
3.0%
3.1%
ago 2023
3.1%
2.6%
2.9%
lug 2023
2.9%
3.1%
3.1%
giu 2023
3.2%
3.6%
3.4%
mag 2023
3.4%
3.0%
3.2%
apr 2023
3.2%
2.9%
3.0%
mar 2023
3.0%
3.6%
3.3%
feb 2023
3.3%
2.6%
3.1%
gen 2023
3.1%
2.6%
2.7%
dic 2022
2.7%
2.8%
2.7%
nov 2022
2.7%
2.5%
2.6%
ott 2022
2.7%
2.5%
2.3%
set 2022
2.3%
2.2%
1.9%
ago 2022
1.9%
2.4%
1.7%
lug 2022
1.8%
1.4%
1.2%
giu 2022
1.3%
0.8%
0.7%
mag 2022
0.7%
1.2%
0.9%
apr 2022
0.9%
0.4%
0.5%
mar 2022
0.5%
0.3%
0.3%
feb 2022
0.4%
0.6%
0.5%
gen 2022
0.6%
0.4%
0.6%
dic 2021
0.6%
0.6%
0.6%
nov 2021
0.6%
1.1%
0.9%
ott 2021
0.9%
0.4%
0.6%
set 2021
0.6%
0.3%
0.6%
ago 2021
0.6%
0.1%
0.9%
lug 2021
1.0%
0.2%
1.4%
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento