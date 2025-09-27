Calendario Economico
Banca del Giappone (BoJ) Prestiti Bancari a/a (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)
|Basso
|3.6%
|3.4%
|
3.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.9%
|
3.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Prestito Bancario BoJ a/a mostra la dinamica di tutti i prestiti in essere nelle banche giapponesi nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
La Banca del Giappone ha fissato un tasso di interesse negativo, il che significa che i tassi sono sotto lo zero. Questa è una politica monetaria non tradizionale utilizzata per stimolare l'economia.
Il prestito della BOJ si riferisce al prestito a una banca che ha un conto corrente con la Banca del Giappone (BOJ). Esistono tre tipi di prestito: sconto sulle bollette, prestito delle fatture e lo scoperto. Lo sconto sulle bollette è un re-sconto delle fatture commerciali che l'istituto finanziario ha scontato dal partner commerciale per soddisfare i criteri di idoneità allo sconto. Il prestito delle fatture include cambiali, titoli di stato, titoli di stato a breve termine, obbligazioni garantite dal governo, obbligazioni di agenzia FILP, obbligazioni municipali, obbligazioni finanziarie, obbligazioni societarie generali, obbligazioni estere denominate in yen, ecc. Al fine di ricevere prestiti in modo flessibile, le istituzioni finanziarie forniscono in anticipo garanzie alla filiale principale della Banca del Giappone. Lo scoperto consente alle banche di prendere in prestito il conto corrente della BOJ.
L'indice al di sopra del valore previsto può avere un effetto positivo sullo yen giapponese. L'aumento dei volumi di prestito suggerisce un miglioramento del sentimento delle imprese e una crescita degli investimenti. Tuttavia, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Banca del Giappone (BoJ) Prestiti Bancari a/a (Bank of Japan (BoJ) Bank Lending y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
