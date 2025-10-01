Tankan Small Manufacturing Outlook riflette un sondaggio condotto tra le piccole imprese industriali in Giappone sul contesto imprenditoriale e sul ritmo di crescita economica per il prossimo trimestre. Agli intervistati viene chiesto informazioni sulle condizioni aziendali, domanda e offerta, scorte, volumi di produzione, occupazione, profitto, ecc. Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria.

Il sondaggio è condotto trimestralmente tra circa 10.000 piccole imprese in tutto il paese. Piccole imprese, che sono definite come segue: nel caso di attività all'ingrosso, il capitale è inferiore a 100 milioni di yen e la società ha meno di cento dipendenti; nel settore manifatturiero e in altri casi, il capitale è inferiore a 300 milioni di yen e il numero di dipendenti è inferiore a trecento persone.

Tankan sta studiando gli elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale. Gli intervistati possono scegliere tra tre alternative, Favorevole, Non così favorevole, Sfavorevole.

Il sentimento delle imprese nelle piccole e medie imprese è diminuito drasticamente dopo lo shock Lehman. Tuttavia, da allora si è ripreso e le indagini hanno raggiunto il livello prima dello shock Lehman. I settori all'ingrosso, al dettaglio e dei servizi tendono ad essere piatti e le industrie manifatturiere e delle costruzioni sono in declino.

Ci sono molte piccole e medie imprese in Giappone, ma negli ultimi anni ci sono problemi di fallimento a causa dell'invecchiamento dei manager e della mancanza di successori.

Ultimi valori: