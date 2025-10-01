CalendarioSezioni

Tankan Small Manufacturing Outlook Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)

Giappone
JPY, Yen giapponese
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Basso -1 -1
-2
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-1
-1
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Tankan Small Manufacturing Outlook riflette un sondaggio condotto tra le piccole imprese industriali in Giappone sul contesto imprenditoriale e sul ritmo di crescita economica per il prossimo trimestre. Agli intervistati viene chiesto informazioni sulle condizioni aziendali, domanda e offerta, scorte, volumi di produzione, occupazione, profitto, ecc. Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria.

Il sondaggio è condotto trimestralmente tra circa 10.000 piccole imprese in tutto il paese. Piccole imprese, che sono definite come segue: nel caso di attività all'ingrosso, il capitale è inferiore a 100 milioni di yen e la società ha meno di cento dipendenti; nel settore manifatturiero e in altri casi, il capitale è inferiore a 300 milioni di yen e il numero di dipendenti è inferiore a trecento persone.

Tankan sta studiando gli elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale. Gli intervistati possono scegliere tra tre alternative, Favorevole, Non così favorevole, Sfavorevole.

Il sentimento delle imprese nelle piccole e medie imprese è diminuito drasticamente dopo lo shock Lehman. Tuttavia, da allora si è ripreso e le indagini hanno raggiunto il livello prima dello shock Lehman. I settori all'ingrosso, al dettaglio e dei servizi tendono ad essere piatti e le industrie manifatturiere e delle costruzioni sono in declino.

Ci sono molte piccole e medie imprese in Giappone, ma negli ultimi anni ci sono problemi di fallimento a causa dell'invecchiamento dei manager e della mancanza di successori.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tankan Small Manufacturing Outlook Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
-1
-1
-2
2 Q 2025
-2
0
-1
1 Q 2025
-1
0
0
4 Q 2024
0
0
0
3 Q 2024
0
0
0
2 Q 2024
0
0
0
1 Q 2024
0
0
0
4 Q 2023
-1
-14
-2
3 Q 2023
-2
-17
-1
2 Q 2023
-1
-21
-4
1 Q 2023
-4
-21
-5
4 Q 2022
-5
-19
-5
3 Q 2022
-5
-14
-5
2 Q 2022
-5
-5
-5
1 Q 2022
-5
10
-1
4 Q 2021
-1
14
-4
3 Q 2021
-4
12
-6
2 Q 2021
-6
0
-12
1 Q 2021
-12
-38
-26
4 Q 2020
-26
-26
-38
3 Q 2020
-38
-52
-47
2 Q 2020
-47
-153
-29
1 Q 2020
-29
-14
-12
4 Q 2019
-12
-13
-9
3 Q 2019
-9
-14
-5
2 Q 2019
-5
-6
-2
1 Q 2019
-2
2
8
4 Q 2018
8
9
11
3 Q 2018
11
20
12
2 Q 2018
12
7
12
1 Q 2018
12
14
11
4 Q 2017
11
7
8
3 Q 2017
8
13
6
2 Q 2017
6
0
1 Q 2017
0
-4
4 Q 2016
-4
-5
3 Q 2016
-5
-7
2 Q 2016
-7
-6
1 Q 2016
-6
-4
4 Q 2015
-4
-2
3 Q 2015
-2
0
2 Q 2015
0
0
1 Q 2015
0
-5
4 Q 2014
-5
0
3 Q 2014
0
3
2 Q 2014
3
-6
1 Q 2014
-6
-1
4 Q 2013
-1
-5
3 Q 2013
-5
-7
2 Q 2013
-7
-14
