Calendario Economico
Tankan Small Manufacturing Outlook Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)
|Basso
|-1
|-1
|
-2
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-1
|
-1
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Tankan Small Manufacturing Outlook riflette un sondaggio condotto tra le piccole imprese industriali in Giappone sul contesto imprenditoriale e sul ritmo di crescita economica per il prossimo trimestre. Agli intervistati viene chiesto informazioni sulle condizioni aziendali, domanda e offerta, scorte, volumi di produzione, occupazione, profitto, ecc. Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria.
Il sondaggio è condotto trimestralmente tra circa 10.000 piccole imprese in tutto il paese. Piccole imprese, che sono definite come segue: nel caso di attività all'ingrosso, il capitale è inferiore a 100 milioni di yen e la società ha meno di cento dipendenti; nel settore manifatturiero e in altri casi, il capitale è inferiore a 300 milioni di yen e il numero di dipendenti è inferiore a trecento persone.
Tankan sta studiando gli elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale. Gli intervistati possono scegliere tra tre alternative, Favorevole, Non così favorevole, Sfavorevole.
Il sentimento delle imprese nelle piccole e medie imprese è diminuito drasticamente dopo lo shock Lehman. Tuttavia, da allora si è ripreso e le indagini hanno raggiunto il livello prima dello shock Lehman. I settori all'ingrosso, al dettaglio e dei servizi tendono ad essere piatti e le industrie manifatturiere e delle costruzioni sono in declino.
Ci sono molte piccole e medie imprese in Giappone, ma negli ultimi anni ci sono problemi di fallimento a causa dell'invecchiamento dei manager e della mancanza di successori.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tankan Small Manufacturing Outlook Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
