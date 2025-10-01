Il nome ufficiale di Tankan è "indagine di osservazione economica a breve termine". Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria. Viene implementato trimestralmente per circa 10.000 aziende in tutto il paese.

Tankan esamina gli elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale.

Il Tankan Large Manufacturing Outlook BoJ riflette le previsioni delle società industriali relative al ritmo della crescita economica e al contesto imprenditoriale per il prossimo trimestre. Il calcolo si basa sul sondaggio dei principali rappresentanti del settore. Le domande riguardano l'ambiente aziendale, l'offerta e la domanda, l'inventario, i volumi di produzione, l'occupazione, la posizione finanziaria, il profitto, le condizioni fiscali e creditizie, nonché le variazioni dei prezzi dei prodotti.

L'indice annunciato dal National Short-term Economic Survey (Tankan) della Banca del Giappone è un importante indicatore dell'economia giapponese che determina le condizioni di business delle grandi imprese ed è in gran parte attribuito all'industria manifatturiera.

Un numero superiore a 0 indica un miglioramento, mentre un numero inferiore a 0 indica un peggioramento.

