Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook

Giappone
JPY, Yen giapponese
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Medio 12 12
12
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
12
12
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Il nome ufficiale di Tankan è "indagine di osservazione economica a breve termine". Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria. Viene implementato trimestralmente per circa 10.000 aziende in tutto il paese.

Tankan esamina gli elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale.

Il Tankan Large Manufacturing Outlook BoJ riflette le previsioni delle società industriali relative al ritmo della crescita economica e al contesto imprenditoriale per il prossimo trimestre. Il calcolo si basa sul sondaggio dei principali rappresentanti del settore. Le domande riguardano l'ambiente aziendale, l'offerta e la domanda, l'inventario, i volumi di produzione, l'occupazione, la posizione finanziaria, il profitto, le condizioni fiscali e creditizie, nonché le variazioni dei prezzi dei prodotti.

L'indice annunciato dal National Short-term Economic Survey (Tankan) della Banca del Giappone è un importante indicatore dell'economia giapponese che determina le condizioni di business delle grandi imprese ed è in gran parte attribuito all'industria manifatturiera.

Un numero superiore a 0 indica un miglioramento, mentre un numero inferiore a 0 indica un peggioramento.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
12
12
12
2 Q 2025
12
12
12
1 Q 2025
12
13
13
4 Q 2024
13
14
14
3 Q 2024
14
11
14
2 Q 2024
14
9
10
1 Q 2024
10
4
8
4 Q 2023
8
10
10
3 Q 2023
10
8
9
2 Q 2023
9
-3
3
1 Q 2023
3
2
6
4 Q 2022
6
10
9
3 Q 2022
9
8
10
2 Q 2022
10
3
9
1 Q 2022
9
13
13
4 Q 2021
13
19
14
3 Q 2021
14
14
13
2 Q 2021
13
4
4
1 Q 2021
4
4
-8
4 Q 2020
-8
-12
-17
3 Q 2020
-17
-32
-27
2 Q 2020
-27
-15
-11
1 Q 2020
-11
-1
0
4 Q 2019
0
-1
2
3 Q 2019
2
9
7
2 Q 2019
7
5
8
1 Q 2019
8
11
15
4 Q 2018
15
16
19
3 Q 2018
19
20
21
2 Q 2018
21
18
20
1 Q 2018
20
16
21
4 Q 2017
19
23
19
3 Q 2017
19
4
15
2 Q 2017
15
5
11
1 Q 2017
11
8
4 Q 2016
8
6
3 Q 2016
6
6
2 Q 2016
6
3
1 Q 2016
3
7
4 Q 2015
7
10
3 Q 2015
10
16
2 Q 2015
16
10
1 Q 2015
10
9
4 Q 2014
9
13
3 Q 2014
13
15
2 Q 2014
15
8
1 Q 2014
8
14
4 Q 2013
14
11
3 Q 2013
11
10
2 Q 2013
10
-1
12
