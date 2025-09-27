Il Corporate Goods Price Index a/a della Banca del Giappone riflette la variazione dei prezzi dei prodotti nazionali nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo indice dei prezzi riflette i prezzi delle materie prime scambiate tra le società. L'indice è calcolato dal gennaio 2003. Un tempo si chiamava indice dei prezzi all'ingrosso.

Sebbene la Banca del Giappone non sia un organo amministrativo governativo, la politica monetaria è considerata appartenente alla categoria amministrativa ed è considerata conforme al Comitato Amministrativo Indipendente.

Mentre la stabilità dei prezzi a lungo termine è macroeconomicamente importante, il settore politico tende a preferire l'adozione di un approccio a breve termine, quindi viene riconosciuta l'autonomia dal punto di vista della sicurezza dell'interesse pubblico a lungo termine e della neutralità politica.

Il Corporate Goods Price Index (CGPI) è un indice che misura la variazione dei prezzi di vendita dei prodotti acquistati da società giapponesi. Il CPGI misura le variazioni dei tassi di inflazione in Giappone dal punto di vista del produttore e correla con l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI).

Ci sono molti grandi disastri in Giappone, che possono avere un forte impatto su questo indice. Le letture superiori al previsto sono generalmente considerate positive/rialziste per lo JPY, mentre le letture inferiori al previsto sono interpretate come negative/ribassiste per lo JPY.

