Calendario Economico
Indice dei Prezzi dei Beni Societari della Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index y/y)
|Basso
|2.7%
|2.3%
|
2.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.5%
|
2.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Corporate Goods Price Index a/a della Banca del Giappone riflette la variazione dei prezzi dei prodotti nazionali nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo indice dei prezzi riflette i prezzi delle materie prime scambiate tra le società. L'indice è calcolato dal gennaio 2003. Un tempo si chiamava indice dei prezzi all'ingrosso.
Sebbene la Banca del Giappone non sia un organo amministrativo governativo, la politica monetaria è considerata appartenente alla categoria amministrativa ed è considerata conforme al Comitato Amministrativo Indipendente.
Mentre la stabilità dei prezzi a lungo termine è macroeconomicamente importante, il settore politico tende a preferire l'adozione di un approccio a breve termine, quindi viene riconosciuta l'autonomia dal punto di vista della sicurezza dell'interesse pubblico a lungo termine e della neutralità politica.
Il Corporate Goods Price Index (CGPI) è un indice che misura la variazione dei prezzi di vendita dei prodotti acquistati da società giapponesi. Il CPGI misura le variazioni dei tassi di inflazione in Giappone dal punto di vista del produttore e correla con l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI).
Ci sono molti grandi disastri in Giappone, che possono avere un forte impatto su questo indice. Le letture superiori al previsto sono generalmente considerate positive/rialziste per lo JPY, mentre le letture inferiori al previsto sono interpretate come negative/ribassiste per lo JPY.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi dei Beni Societari della Banca del Giappone (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
