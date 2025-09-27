Calendario Economico
Tasso di Utilizzo della Capacità Giappone (Japan Capacity Utilization Rate)
|Basso
|-1.1%
|-0.3%
|
-1.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.6%
|
-1.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Tasso di Utilizzo della Capacità mostra la percentuale della capacità di produzione attualmente utilizzata. Questo è un indicatore della crescita della produzione e della domanda di manufatti.
Se la capacità utilizzata è inferiore all'80%, la produzione è considerata ridotta. La crescita dell'indicatore stimola le pressioni inflazionistiche e la crescita economica. Nella maggior parte dei casi, se il tasso di utilizzo è stabilmente superiore all'80%, il tasso molto probabilmente inizierà a salire.
Il Tasso di Utilizzo è un concetto in economia e contabilità gestionale, che indica quanta capacità di produzione di attrezzature l'azienda o il paese sta effettivamente utilizzando. Pertanto, si riferisce alla produzione effettiva, cioè a ciò che è stato prodotto "effettivamente" utilizzando l'apparecchiatura installata rispetto al volume potenziale di prodotti che possono essere fabbricati quando l'apparecchiatura è completamente utilizzata.
Il valore dell'indice è definito come il volume massimo di produzione che può essere prodotto in condizioni standard con un determinato standard per giorni di funzionamento, attrezzature e manodopera.
Il valore dell'indice che supera il valore previsto ha un effetto positivo sulle quotazioni in yen. Tuttavia, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Utilizzo della Capacità Giappone (Japan Capacity Utilization Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
