Tasso di Utilizzo della Capacità Giappone (Japan Capacity Utilization Rate)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria. (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Settore
Azienda
Basso -1.1% -0.3%
-1.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.6%
-1.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Tasso di Utilizzo della Capacità mostra la percentuale della capacità di produzione attualmente utilizzata. Questo è un indicatore della crescita della produzione e della domanda di manufatti.

Se la capacità utilizzata è inferiore all'80%, la produzione è considerata ridotta. La crescita dell'indicatore stimola le pressioni inflazionistiche e la crescita economica. Nella maggior parte dei casi, se il tasso di utilizzo è stabilmente superiore all'80%, il tasso molto probabilmente inizierà a salire.

 

Il Tasso di Utilizzo è un concetto in economia e contabilità gestionale, che indica quanta capacità di produzione di attrezzature l'azienda o il paese sta effettivamente utilizzando. Pertanto, si riferisce alla produzione effettiva, cioè a ciò che è stato prodotto "effettivamente" utilizzando l'apparecchiatura installata rispetto al volume potenziale di prodotti che possono essere fabbricati quando l'apparecchiatura è completamente utilizzata.

Il valore dell'indice è definito come il volume massimo di produzione che può essere prodotto in condizioni standard con un determinato standard per giorni di funzionamento, attrezzature e manodopera.

Il valore dell'indice che supera il valore previsto ha un effetto positivo sulle quotazioni in yen. Tuttavia, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Utilizzo della Capacità Giappone (Japan Capacity Utilization Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-1.1%
-0.3%
-1.8%
giu 2025
-1.8%
-0.9%
2.0%
mag 2025
2.0%
-3.5%
1.3%
apr 2025
1.3%
-0.3%
-2.4%
mar 2025
-2.4%
0.0%
-1.1%
feb 2025
-1.1%
0.0%
4.5%
gen 2025
4.5%
-0.3%
-0.2%
dic 2024
-0.2%
1.6%
-1.9%
nov 2024
-1.9%
0.9%
2.6%
ott 2024
2.6%
0.5%
4.4%
set 2024
4.4%
-1.4%
-5.3%
ago 2024
-5.3%
-1.1%
2.5%
lug 2024
2.5%
-1.2%
-3.1%
giu 2024
-3.1%
0.3%
4.1%
mag 2024
4.1%
0.3%
apr 2024
0.3%
1.3%
mar 2024
1.3%
-0.5%
feb 2024
-0.5%
-7.9%
gen 2024
-7.9%
0.2%
dic 2023
-0.1%
0.3%
nov 2023
0.3%
-0.5%
1.5%
ott 2023
1.5%
1.3%
0.4%
set 2023
0.4%
-1.1%
0.5%
ago 2023
0.5%
0.4%
-2.2%
lug 2023
-2.2%
0.0%
3.8%
giu 2023
3.8%
-1.6%
-6.3%
mag 2023
-6.3%
-2.5%
3.0%
apr 2023
3.0%
0.3%
0.8%
mar 2023
0.8%
1.5%
3.9%
feb 2023
3.9%
0.5%
-5.5%
gen 2023
-5.5%
0.1%
-1.1%
dic 2022
-1.1%
0.8%
-1.4%
nov 2022
-1.4%
0.9%
2.2%
ott 2022
2.2%
-2.2%
-0.4%
set 2022
-0.4%
-1.9%
1.2%
ago 2022
1.2%
-0.2%
2.4%
lug 2022
2.4%
1.1%
9.6%
giu 2022
9.6%
-0.7%
-9.2%
mag 2022
-9.2%
1.5%
0.0%
apr 2022
0.0%
1.6%
-1.6%
mar 2022
-1.6%
-0.1%
1.5%
feb 2022
1.5%
-3.4%
-3.2%
gen 2022
-3.2%
-0.3%
-0.4%
dic 2021
-0.4%
1.6%
8.0%
nov 2021
8.0%
1.7%
6.2%
ott 2021
6.2%
0.7%
-7.3%
set 2021
-7.3%
0.5%
-3.9%
ago 2021
-3.9%
-0.2%
-3.4%
lug 2021
-3.4%
-0.2%
6.2%
giu 2021
6.2%
-2.1%
-6.8%
