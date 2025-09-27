L'indicatore dell'Asta dei Titoli di Stato Giapponesi a 30 anni (JGB) riflette i dati sulle vendite di titoli di Stato a 30 anni. I governi emettono obbligazioni (titoli del Tesoro) per prendere in prestito fondi dagli acquirenti. Il rendimento di un titolo di Stato è il reddito che riceverà un investitore che detiene l'obbligazione per tutta la sua durata.

Le obbligazioni giapponesi sono considerate un'attività a basso rischio e ad alta liquidità, poiché sono completamente sostenute dal governo. Il Giappone compensa il debito del paese con titoli di stato. Attualmente il debito supera i 1000 trilioni di yen, che è il più alto dipartimento pubblico del mondo.

In Giappone, alcuni investitori erano soliti acquistare titoli di stato, ma ora c'è una diminuzione degli acquisti a causa dell'instabilità finanziaria. Il governo sta quindi esortando la popolazione generale ad acquistare titoli di stato in piccoli lotti.

Le fluttuazioni dei rendimenti forniscono un'indicazione della situazione del debito pubblico. Le cifre visualizzate nel calendario rappresentano il rendimento del JGB messo all'asta.

I JGB attualmente emessi sono quelli con un tasso di interesse fisso di 2, 5, 10, 20, 30 o 40 anni. Inoltre, esiste un periodo di 15 anni come JGB a tasso variabile che ha un importo di interesse variabile.

I JGB hanno scadenze fino a 50 anni. I governi emettono titoli del tesoro per prendere in prestito denaro per coprire il divario tra l'importo che ricevono in tasse e l'importo che spendono per rifinanziare il debito esistente e / o per raccogliere capitali. Il tasso su un JGB rappresenta il rendimento che un investitore riceverà trattenendo la nota per tutta la sua durata. Tutti gli offerenti ricevono la stessa tariffa all'offerta più alta accettata.

Le fluttuazioni dei rendimenti dovrebbero essere monitorate attentamente come indicatore della situazione del debito pubblico. Gli investitori confrontano il tasso medio all'asta con il tasso delle aste precedenti dello stesso titolo.

Ultimi valori: