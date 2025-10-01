Calendario Economico
Banca del Giappone (BoJ) Tankan Large All Industry Capex (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large All Industry Capex)
|Medio
|12.5%
|11.6%
|
11.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|12.3%
|
12.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il nome ufficiale di Tankan è "indagine di osservazione economica a breve termine". La parola "Tankan" è usata in Giappone e all'estero ed è ampiamente conosciuta all'estero. Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria. Viene implementato trimestralmente per circa 10.000 aziende in tutto il paese. L'indice viene utilizzato per valutare il clima degli investimenti in Giappone.
Tankan esamina gli elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale.
BoJ Tankan Large All Industry Capex è la previsione trimestrale annuale delle spese in tutti i settori dell'economia giapponese ad eccezione delle banche. Il calcolo si basa sull'indagine delle aziende con una capitalizzazione di 1 miliardo di JPY.
L'indice è calcolato come una proiezione annuale dal punto di vista di ciascun trimestre sulla base dei dati forniti dagli intervistati. La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sullo yen.
L'Anno Fiscale Giapponese copre da aprile a marzo dell'anno successivo. Ogni trimestre gli intervistati forniscono i loro valori di previsione per l'Anno Fiscale, a partire dal sondaggio di marzo che è prima dell'inizio del prossimo anno fiscale.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Banca del Giappone (BoJ) Tankan Large All Industry Capex (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large All Industry Capex)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
