L'Indice Economy Watchers per le Condizioni Attuali riflette le tendenze economiche nella regione. Misura l'attività delle famiglie, delle società e dell'occupazione generale nel paese.

L'indice si basa su un sondaggio di 2.000 dipendenti che hanno un lavoro che consente loro di osservare attività strettamente correlate all'economia regionale. I risultati dell'indagine possono essere utilizzati come materiale di base per valutare le tendenze economiche. Valori superiori a 50 indicano ottimismo e valori inferiori a 50 significano pessimismo.

Al fine di ottenere un quadro più rapido e accurato, l'Ufficio di Gabinetto ha designato la "Regional Research Organization" per ogni regione, nonché la "Coordinating Research Organization" per raccogliere e analizzare i dati ottenuti. L'indagine copre 11 regioni di Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa, e si rivolge a persone che lavorano nei negozi al dettaglio e nell'industria dell'intrattenimento come grandi magazzini, supermercati, minimarket, tassisti, ecc.

Una lettura superiore al previsto dovrebbe essere considerata positiva per le quotazioni JPY, mentre una lettura inferiore al previsto dovrebbe essere considerata negativa.

