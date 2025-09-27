Calendario Economico
Indice Economy Watchers per le Condizioni Attuali Giappone (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)
|Basso
|46.7
|46.1
|
45.2
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|46.7
|
46.7
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice Economy Watchers per le Condizioni Attuali riflette le tendenze economiche nella regione. Misura l'attività delle famiglie, delle società e dell'occupazione generale nel paese.
L'indice si basa su un sondaggio di 2.000 dipendenti che hanno un lavoro che consente loro di osservare attività strettamente correlate all'economia regionale. I risultati dell'indagine possono essere utilizzati come materiale di base per valutare le tendenze economiche. Valori superiori a 50 indicano ottimismo e valori inferiori a 50 significano pessimismo.
Al fine di ottenere un quadro più rapido e accurato, l'Ufficio di Gabinetto ha designato la "Regional Research Organization" per ogni regione, nonché la "Coordinating Research Organization" per raccogliere e analizzare i dati ottenuti. L'indagine copre 11 regioni di Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa, e si rivolge a persone che lavorano nei negozi al dettaglio e nell'industria dell'intrattenimento come grandi magazzini, supermercati, minimarket, tassisti, ecc.
Una lettura superiore al previsto dovrebbe essere considerata positiva per le quotazioni JPY, mentre una lettura inferiore al previsto dovrebbe essere considerata negativa.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Economy Watchers per le Condizioni Attuali Giappone (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress