Indice Economy Watchers per le Condizioni Attuali Giappone (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office)
Settore
Denaro
Basso 46.7
45.2
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
46.7
46.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice Economy Watchers per le Condizioni Attuali riflette le tendenze economiche nella regione. Misura l'attività delle famiglie, delle società e dell'occupazione generale nel paese.

L'indice si basa su un sondaggio di 2.000 dipendenti che hanno un lavoro che consente loro di osservare attività strettamente correlate all'economia regionale. I risultati dell'indagine possono essere utilizzati come materiale di base per valutare le tendenze economiche. Valori superiori a 50 indicano ottimismo e valori inferiori a 50 significano pessimismo.

Al fine di ottenere un quadro più rapido e accurato, l'Ufficio di Gabinetto ha designato la "Regional Research Organization" per ogni regione, nonché la "Coordinating Research Organization" per raccogliere e analizzare i dati ottenuti. L'indagine copre 11 regioni di Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa, e si rivolge a persone che lavorano nei negozi al dettaglio e nell'industria dell'intrattenimento come grandi magazzini, supermercati, minimarket, tassisti, ecc.

Una lettura superiore al previsto dovrebbe essere considerata positiva per le quotazioni JPY, mentre una lettura inferiore al previsto dovrebbe essere considerata negativa.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Economy Watchers per le Condizioni Attuali Giappone (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
46.7
46.1
45.2
lug 2025
45.2
45.9
45.0
giu 2025
45.0
47.2
44.4
mag 2025
44.4
41.2
42.6
apr 2025
42.6
45.7
45.1
mar 2025
45.1
46.6
45.6
feb 2025
45.6
49.5
48.6
gen 2025
48.6
51.0
49.0
dic 2024
49.9
48.6
49.4
nov 2024
49.4
45.9
47.5
ott 2024
47.5
50.0
47.8
set 2024
47.8
51.3
49.0
ago 2024
49.0
49.2
47.5
lug 2024
47.5
47.3
47.0
giu 2024
47.0
46.6
45.7
mag 2024
45.7
48.3
47.4
apr 2024
47.4
51.1
49.8
mar 2024
49.8
52.9
51.3
feb 2024
51.3
51.9
50.2
gen 2024
50.2
50.8
51.8
dic 2023
50.7
49.6
49.5
nov 2023
49.5
49.8
49.5
ott 2023
49.5
51.9
49.9
set 2023
49.9
54.2
53.6
ago 2023
53.6
54.2
54.4
lug 2023
54.4
54.5
53.6
giu 2023
53.6
55.0
55.0
mag 2023
55.0
54.1
54.6
apr 2023
54.6
52.8
53.3
mar 2023
53.3
50.4
52.0
feb 2023
52.0
48.3
48.5
gen 2023
48.5
48.1
48.7
dic 2022
47.9
49.1
48.1
nov 2022
48.1
49.3
49.9
ott 2022
49.9
47.1
48.4
set 2022
48.4
44.7
45.5
ago 2022
45.5
48.4
43.8
lug 2022
43.8
53.6
52.9
giu 2022
52.9
52.4
54.0
mag 2022
54.0
49.2
50.4
apr 2022
50.4
42.9
47.8
mar 2022
47.8
37.8
37.7
feb 2022
37.7
47.2
37.9
gen 2022
37.9
56.6
57.5
dic 2021
56.4
56.2
56.3
nov 2021
56.3
49.0
55.5
ott 2021
55.5
55.9
42.1
set 2021
42.1
21.1
34.7
ago 2021
34.7
34.9
48.4
lug 2021
48.4
60.1
47.6
