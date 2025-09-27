Calendario Economico
Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)
|Alto
|0.5%
|
0.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
0.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Decisione sul Tasso di Interesse della BoJ viene presa 8 volte l'anno. Il tasso di interesse del regolatore viene utilizzato per fornire prestiti alle banche commerciali. Stabilire un tasso di interesse è uno dei principali strumenti della politica monetaria utilizzata dalla Banca del Giappone per regolare la forza della sua valuta. I membri del consiglio di amministrazione della Banca del Giappone (BOJ) giungono a un consenso su dove fissare il tasso.
Quando l'economia è cattiva, i tassi di interesse saranno abbassati e i tassi di interesse saranno aumentati quando l'economia è buona. Ci sono stati anche anni in cui i tassi di interesse sono diventati negativi perché l'economia era troppo cattiva. A causa della recessione a lungo termine, nota come "i 20 anni perduti", le banche giapponesi stanno facendo un allentamento monetario a lungo termine.
I trader osservano attentamente le variazioni dei tassi di interesse poiché i tassi di interesse a breve termine sono il fattore principale nella valutazione della valuta.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Decisione sui Tassi di Interesse della Banca del Giappone (BoJ) (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)"indicatore macroeconomico.
